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疫情解封 朴子市配天宮首場虎爺公遶境周日登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣定古蹟知名媽祖廟、朴子市配天宮供奉正殿「虎爺山軍尊神」。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟知名媽祖廟、朴子市配天宮供奉正殿「虎爺山軍尊神」。圖／配天宮提供

受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣定古蹟知名媽祖廟、朴子市配天宮延期舉行媽祖遶境，隨著疫情解封，董監事完成改選，周日逢山軍尊神虎爺公誕辰，廟方請示媽祖，決定在朴子市區舉辦遶境祈福，這次遶境是疫情解封、董監事改選後，配天宮首場大型祈福遶境遊行。

配天宮今天公告，謹遵天上聖母聖示，依例在山軍尊神虎爺公聖誕，辦理祈安遶境活動，26日周日（農曆6月6日）早上8點舉行團拜典禮，8點45分準時起駕遶境朴子市區，預計神轎、各式陣頭、鑼鼓隊伍等上千人參加。　

山軍尊神相傳是民間祭拜的虎爺，是媽祖娘娘座前的腳力，因協助媽祖斬妖除魔，保護生靈，被玉皇大帝敕封為「將軍」，與媽祖娘娘同享人間煙火。

配天宮供奉正殿「虎爺山軍尊神」，有別於各地供奉神桌上，當成正神祭祀，此典故是早期因瘴癘瘟疫流行，衛生習慣及常識不足，群醫束手無策，又無能力改變環境，百姓疾病纏身。

配天宮虎爺借乩降藥，告訴百姓將祂前腳腿取下，將虎爺前腳腿拿去當藥引，給病痛纏身百姓們服用，後來大家喝藥，漸漸病痛痊癒，但因早期虎爺供奉位置都在神桌之下，較不為人知，百姓為感念祂愛民救民精神，向上蒼祈求讓原在神桌下的虎爺，能夠供奉神桌上。

遶境 媽祖 疫情

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