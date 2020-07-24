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免費！糖尿病友動起來 嘉義聖馬醫院推健康教育班

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
聖馬爾定醫院下月14日 舉辦免費糖尿病健康教育班。記者卜敏正／攝影
聖馬爾定醫院下月14日 舉辦免費糖尿病健康教育班。記者卜敏正／攝影

嘉義市天主教聖馬爾定醫院為幫助糖尿病友，健康面對糖尿病，將在8月14日舉辦「糖尿病教育班」，以運動為主題，教導病友們認識健康、正確運動方式。

糖尿病在台灣或世界各國都是常見慢性疾病，現代人生活方式改變，糖尿病有逐年增加趨勢，發病早期，大部分病人都沒有什麼特別症狀，確診後，病人除了震驚，更伴隨許多不解與擔憂。

研究顯示，每週150分鐘步行，可以降低37％的飯後血糖值、改善高血糖對血管的破壞，且幫助血糖下降的效果可持續24小時之久，糖尿病的預防或是控制，需要同時有運動、飲食、生活作息的介入，才能有效的達到體重控制、血糖控制並減少相關併發症。運動更可以增加身體對胰島素的敏感度，並促進游離脂肪酸的代謝。

聖馬爾定醫院表示，8月14日下午1點至4點，在大雅院區10樓學術講堂，舉辦「糖尿病教育班」，邀請醫師及物理治療師專題演講糖尿病友對運動的了解，以及如何正確地進行，歡迎有興趣的患者與民眾踴躍參加。

即日起開放報名至7月31日止，活動名額80人，額滿為止，全程免費，事先報名成功者結束後可領取餐盒一份。報名請洽：糖尿病保健中心衛教師，專線05-2756000轉3311，亦可親洽醫院二樓糖尿病衛教室報名。

糖尿病 患者

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