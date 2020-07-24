全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

台南市新化果菜市場遷建工程榮獲「2020國家卓越建設獎」規畫設計類-卓越獎，預計110年9月營運，成為南臺灣最重要的果菜批發市場。

農業局表示，地處臺南市新化區的新化果菜市場，是極具歷史及指標性的市場集散地，原新化果菜市場位於市區，因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，經評估需遷移。

農業局推動新化果菜市場的遷建計畫，由都市里人團隊李麗如建築師事務所與荷蘭MVRDV事務所跨國合作設計，果菜市場屋頂綠化及流線型設計特殊景觀可以吸引遊客造訪，已取得候選綠建築及候選智慧建築雙證書，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，機能區位清晰易辨識，使新化果菜市場成為當地新地標。