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全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎
台南市新化果菜市場遷建工程榮獲「2020國家卓越建設獎」規畫設計類-卓越獎，預計110年9月營運，成為南臺灣最重要的果菜批發市場。
農業局表示，地處臺南市新化區的新化果菜市場，是極具歷史及指標性的市場集散地，原新化果菜市場位於市區，因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，經評估需遷移。
農業局推動新化果菜市場的遷建計畫，由都市里人團隊李麗如建築師事務所與荷蘭MVRDV事務所跨國合作設計，果菜市場屋頂綠化及流線型設計特殊景觀可以吸引遊客造訪，已取得候選綠建築及候選智慧建築雙證書，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，機能區位清晰易辨識，使新化果菜市場成為當地新地標。
農業局長謝耀清表示，臺南市農業去年產值突破600億，為全國重要的農業產地，果菜市場未來改建後將引進現代化資訊拍賣設備，以拍賣為主、議價為輔，及青果為主、蔬菜為輔兩主軸，提升未來市場競爭力，110年9月正式啟用後將成為南台灣重要果菜批發市場，提供民眾衛生安全的蔬菜青果，又鄰近國3、國8及台20線，作為農產品交易、運輸南來北往，適合本市果菜市場發展需求，在地農特產品行銷及交通旅遊環境有一定程度之提昇。
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