蔬食商機夯 餐廳業者推「植物肉手藝餃」搶市
蔬食商機遍地開花，台灣蔬食連鎖餐廳「寬心園」攜手冷凍水餃品牌，共同推出「植物肉手藝餃」，以「一顆餃子一道菜」的創意發想，兼顧健康與美味享受。擁有40年歷史的「聖華宮」蔬食餐廳，邀請印度先生Joshi為夏季客座主廚，推出「印度料理、盛夏饗宴」，20道使用新鮮食材及天然辛香料烹調的印度蔬食料理，提供消費者不一樣的蔬食餐點感受。
寬心園攜手台灣冷凍水餃品牌來萬傳盛，將寬心園17年來暢銷名菜與名醬，結合小農契作的在地蔬菜、與高達60%的OmniPork新豬肉，以「一顆餃子一道菜」的創意發想，裝進一口口的「植物肉手藝餃」，搶攻蔬食宅商機。
「植物肉手藝餃」同步於寬心園官網、寬心園各分店、全台萊爾富門市、網購通路銷售，每盒8顆售價在108至128元之間。
聖華宮創辦人朱耀新自幼茹素，深刻體會蔬食飲食對改善身體機能與心靈淨化有助益，並瞭解素食者的諸多不便，自此以推廣素食為理念，從事素食產業已有50年之久。
為讓更多民眾喜歡吃蔬食料理，「聖華宮」蔬食餐廳邀請印度先生Joshi為夏季客座主廚，推出「印度料理、盛夏饗宴」，有運用天然時蔬、香菜及馬沙拉醬汁特製餡料，再用薄片烤餅捲成甜筒狀的「瑪莎拉薄片捲」；以鮮奶與印式奶酪浸漬的豆腐，及蔬菜切片一起入窯燒烤，豐富蛋白質料理的「印式奶酪炭烤」；使用鷹嘴豆咖哩及薯泥，再淋上優格醬汁的「水餅Pani Puri帕尼普里」，一樣的當令新鮮食材、不一樣的美食體驗。
聖華宮協理蔡穗珠說，「印度料理、盛夏饗宴」即日起至9月30日，原價每人430元，推廣蔬食活動期間，平日成人優惠價390元，假日恢復原價，法師及小孩還有特別優惠價。
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