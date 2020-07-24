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農遊券市區也好用 台南農會假日農市「半日遊」送冰棒

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農會假日農市因應農遊券，推出120組的農特產品組合。圖／市農會提供
台南市農會假日農市因應農遊券，推出120組的農特產品組合。圖／市農會提供

台南市農會假日農市在農遊券開放首日就飆出30萬元業績，預估台南、雲林、嘉義到高雄約有3億元商機，為爭取民眾前來，特推出「全家農業半日遊」農遊券促銷活動，台南市農會假日農市為鼓勵高雄、台南地區民眾全家一起同行出遊，本周六、日（25、26日）每日前250位使用農遊券消費之民眾（含家屬），每人皆贈送消暑芒果冰棒1份，另針對台南市東區民眾前100位使用農遊券消費者，加碼贈送新鮮水果1份。

台南市農會表示，農委會耗資13億推行農業旅遊及購買農產品的農遊券，台南市民約有40萬人獲得面額250元農遊券，經濟總值可達1億元，如再加上高雄、嘉義等地民眾，農遊券農業商機逾3億元。

擁有農遊券很多人問那裡可用？尢其是市區民眾紛紛就近至農會購買優質米、小農乳品、特色果乾等農產品，造成農會產品供不應求現象，台南市農會供銷部主任龔世明表示，農遊券正式推行首日，台南市農會假日農市就有30萬元農遊券換購農產品收入。

農遊券是農委會為鼓勵民眾外出農遊及購買農產品的農業振興券，龔世明認為可能因持續高溫、民眾無心外出長途旅行有關，台南市農會特別規畫位在台南市林森路監理站旁的假日農市，結合台中新社區農會果樹產銷班、雲林水林鄉農會桑椹產銷班、嘉義阿里山佑嬅農場有機茶葉、台南新營區農會越光米、白河區農會蓮子產銷班、高雄新世紀有機農場、高雄燕巢區果樹產銷班番石榴等來自全台各地50單位，推出新興梨、有機茶葉、越光米、芒果乾、新鮮蓮子等120項農遊券換購組合產品。

鄰近高雄、台南地區民眾可安排全家短途同行半日遊，到假日農市使用農遊券輕鬆換購農產品，不必長途遠行即可抵假日農市現場，品嘗來自各地優質農產品、體驗全台各地特色農產文化、一次購足來自全台灣各地的農產品半日遊，在炎炎夏日中全家人一起陪媽媽輕鬆農業半日遊。

台南市農會假日農市位於台南市林森路監理站旁（大東夜市現址），每周六、日上午9點至下午5點舉辦農產品展售。集結來自全台各地農會、產銷班、合作社等180個參展單位，銷售新鮮、優質的時令水果蔬菜和農產加工品，消費者可一次購足來自全台灣各地的農產品。

台南市農會假日農市因應農遊券，推出120組的農特產品組合。圖／市農會提供
台南市農會假日農市因應農遊券，推出120組的農特產品組合。圖／市農會提供
台南市農會假日農市因應農遊券，推出120組的農特產品組合。圖／市農會提供
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嘉義 監理站 農委會

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