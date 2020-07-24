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相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲區赤山龍湖巖。圖／六甲區長陳啟榮提供
台南六甲區赤山龍湖巖。圖／六甲區長陳啟榮提供

台南市六甲區赤山龍湖巖鄰近烏山頭水庫，相傳為明鄭參軍陳永華創建，是300多年古剎，傳說甚多，相傳是洪門天地會的發源地，還有調停「神界紛爭」傳說，南鯤鯓代天府五王、囝仔公廟爭廟地，赤山龍湖巖觀音佛祖和北港朝天宮天上聖母、學甲慈濟宮保生大帝出面調解，最後雙方訂契約，到南鯤鯓代天府參拜者，也必須到囝仔公處參拜，五王並要代建小廟，雙方互相協助，香火旺盛，創造雙贏。

位在鳥山頭水庫旁的赤山龍湖巖，主祀觀音菩薩，相傳是明鄭參軍陳永華於明永曆19年（西元1665年）所建，傳說當時陳永華率軍隊駐紮在附近，發現此地風景優美，也常聽到鐘鳴聲，經勘察地理名為「龍蝦公出港」風水吉穴，適合開闢為佛門淨地，便率領軍民開始興建佛寺，就是今日的赤山龍湖巖。

寺中的觀音菩薩由來也有傳說，是明永曆16年（1662）南部發生水災，在現今台南永康洲仔尾附近有人發現浮現一塊青砥石，狀似觀音菩薩，居民認為是菩薩顯靈，赤山堡人（現六甲區）胡劍刀聽聞菩薩靈驗，齋戒沐浴後親自到聖像前恭請菩薩到赤山堡，途中經過現今的龍湖巖所在地時牛車忽然走不動，經請示後了解菩薩想留在此地，是當地供奉觀音菩薩的開端。

龍湖巖觀音佛祖調停五王千歲（代天巡狩）與囝仔仙的神界大戰，更為人津津樂傳，相傳五王看中南鯤鯓槺榔山地理要蓋廟，但當地已有囝仔公佔風水，雙方多次交戰，廝殺吶喊聲響不斷，居民不堪其擾，赤山巖觀音佛祖看不下去，請來保生二大帝與北港媽祖一起調停才結束這場神界大戰。

多方會談後取得協議，五王千歲在槺榔山建大廟（現今南鯤鯓代天付），同時也要幫囝仔公建小廟，信眾來參拜完五府千歲後，一定要參拜囝仔公，現在到南鯤鯓代天府參拜者，也都會到「萬善爺」囝仔公處參拜，就是這個傳說而來。

赤山龍湖巖三面環水，猶如一座小型陸島，龍湖巖位在島上，每當夕陽斜照，或月亮東昇，薰風輕拂，湖水如鏡，形成各種不同優美景象，背山面水，有「龍湖八景」美稱，伴隨傳說更引人入勝，日本技師八田與一興建烏山頭水庫時，和太太外代樹經常到龍湖巖參拜。

北港朝天宮 水庫 南鯤鯓代天府

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