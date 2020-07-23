獲國家卓越建設獎 黃偉哲：獎項屬於全台南市

2020年國家卓越建設獎出爐，台南市長黃偉哲推動延續性重大建設、開創新局，榮獲國土建設特別貢獻獎，副總統賴清德今天親自頒獎，黃偉哲從前任市長手中接下獎項，他表示，這不是一個人的功勞，而是整體的市府團隊，尤其是市民支持城市的發展，這個獎項是屬於全台南市的。

黃偉哲說，感謝賴副總統市政交棒，一棒接一棒，希望市府團隊好好承接這個棒子，把接下來的國土發展、城市發展做得更好，讓市民朋友過得更好。

台南市在延續市政發展上，受到國家卓越建設獎評鑑委員肯定的重大建設包含大台南會展中心、亞太國際棒球訓練中心新建工程、新化果菜市場遷建工程、市定古蹟原台南合同廳舍修復工程等。

台南市榮獲肯定的還有都市空間改善，包括永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收（第一期）公共工程、長勝營區市地重畫工程、海安路（府前路-民族路）暨中正路區域景觀改造工程、中西區河樂廣場，以及建構綠色道路路網、景觀改善、交通優化普及、興建停車場、注重學校環境安全、積極重建老舊校舍、營造優質公園及親水環境等。

除了黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎，工務局長蘇金安榮獲最佳施工品質類特別獎、科長林玉如榮獲最佳規畫設計類優質獎、副總工程司陳俊誠榮獲最佳規畫設計類金質獎、大隊長林旭紋榮獲最佳規畫設計類金質獎；農業局長謝耀清榮獲最佳規畫設計類卓越獎；水利局長韓榮華榮獲最佳環境文化類卓越獎及優質獎、最佳規畫設計類卓越獎及優質獎。

地政局長陳淑美榮獲最佳環境文化類金質獎、最佳規畫設計類金質獎；交通局公共運輸處長吳俁之榮獲最佳管理維護類特別獎、運輸管理科長黃柏彰榮獲最佳管理維護類優質獎、停車管理處長黃俊傑榮獲最佳規畫設計類金質獎；都發局長莊德樑榮獲最佳都市更新類卓越獎；消防局長李明峯榮獲最佳環境文化類金質獎；佳里國小校長康瑞中榮獲最佳環境文化類金質獎。