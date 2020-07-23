嘉市兩大公有市場推三倍券超值包 買200有機會中2千
經濟部中部辦公室加碼推出「振興三倍券超值包好康、再抽市集抵用券」活動，自7月15日開跑至8月31日截止，嘉義市東、西公有零售市場計有100個攤商加入聯合促銷，民眾在2大市場使用三倍券購買超值包，只要買200元，就有機會抽中面額2千元「指定市場抵用券」。
嘉義市府建設處指出，民眾只要憑振興三倍券至東、西公有市場的促銷攤位．購買200元、500元「超值包」或「超值套餐」，就可獲得「抽獎序號卡」1份，有機會抽中「指定市集抵用券」，2市場總計有110個中獎名額，抽獎序號卡已發給攤商宣傳。
東公有零售市場自治會長許永紋說，許多攤商推出高CP值的組合套餐，像是任選生魚片組成200元的超值包，還有店家會推出香菇丸、肉捲、春捲等組合包，市值都超過200元，但以振興券200元就能買得到，物超所值。
西公有零售市場自治會長郭義文說，這次有小吃攤推出原價250元有魯肉飯、湯和小菜的組合套餐，但用200元三倍券就能買得到，還有雜貨店推出任選套餐組合、人氣伴手禮肉酥禮盒等，就連修改衣服也能抽獎。
市府建設處表示，部分店家為吸引消費者推出「單次滿500元送50元商品」、「滿1000元送100元商品」等方案，吸客招數推陳出新，中央預計分別在8月11日、8月25日及9月8日辦3場次抽獎，得獎訊息將公布市集公布欄，詳情可上「台灣市集go購go」臉書粉絲團。
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