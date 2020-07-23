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強！全國龍眼蜂蜜競賽台南攘括4名特等獎 蜂蜜這裡買

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
六甲區田偉志第一次參賽就獲特等獎。圖／農糧署南區分署提供
六甲區田偉志第一次參賽就獲特等獎。圖／農糧署南區分署提供

農糧署委託台灣養蜂協會辦理109年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑，今年全台總計有119名專業蜂農報名，選出12名特等獎，農糧署南區分署表示，轄區內有台南市楠西區父子檔蔡錦源、蔡武智，蔡勝峰、六甲區田偉志、屏東縣枋寮鄉陳怡帆共5人獲獎，其中台南占4人，成績相當亮眼，除品質優良外，需符合無含抗生素及農藥殘留，安全、風味一極棒，歡迎民眾踴躍購買。

農糧署南區分署長姚志旺表示，今年龍眼荔枝開花狀況較去年好，但中部盛花期遇到降雨，花朵流蜜減少，另因鋒面影響導致氣溫偏低，估計今年龍眼蜂蜜產量約5000公噸。109年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑有119人參賽，評選分二階段，第一階段篩選出符合CNS國家標準，無抗生素及農藥殘留者；第二階段再由國內15位學者專家進行風味品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳之特等獎12名。

南區分署輔導轄區內有5位獲得特等獎，台南南市楠西區3位都是得獎常客，有父子檔蔡錦源、蔡武智，蔡勝峰為該區養蜂產銷班第3班班長，六甲區田偉志則從未參加過全國及地方評鑑，今年首次參賽，即獲得特等獎。屏東縣枋寮鄉陳怡帆多次在全國賽中拿頭等獎，跟隨得神農獎父親陳生章養蜂10多年，107年更與妹妹同時獲得特等獎。

台南市楠西區養蜂產銷班第3班班長蔡勝峰表示，班員都是年輕有活力的蜂農，養蜂不可以怕累，管理上的工事也絶對不能偷懶，不該用的抗生素，千萬別用，更重要的是選擇好的環境，有健康的蜜蜂，才能產出優質的蜂蜜。

姚志旺指出，參加品質評鑑的國產蜂蜜，具有QR Code及國產蜂產品證明標章，且限定以300公斤蜂蜜參賽並貼上年度評鑑封條，獲得評鑑獎項者最多只能分裝成406瓶（600 毫升，700公克），每瓶都有流水編號，管控數量，因數量有限，欲購從速！台南市楠西區蔡錦源、蔡武智0937-751058；蔡勝峰0913-935006；台南市六甲區田偉志0982-813918；屏東縣枋寮鄉陳怡帆0955-099711

楠西養蜂班第3班班長蔡勝峰。圖／農糧署南區分署提供
楠西養蜂班第3班班長蔡勝峰。圖／農糧署南區分署提供
蔡錦源（右）、蔡武智（左）父子檔。圖／農糧署南區分署提供
蔡錦源（右）、蔡武智（左）父子檔。圖／農糧署南區分署提供

蜂蜜 屏東縣 抗生素

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