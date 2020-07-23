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立委陳明文爭取奮起湖解編有成 二期使用戶在地領約
嘉義縣立委陳明文今天上午在竹崎鄉奮起湖活動中心，舉辦「奮起湖解編二期現場領約」活動，服務在地使用戶，就地辦理申租領約，從此取得土地合法使用權。
活動邀國產署、林務局、阿管處等相關單位參加，陳明文說，去年在奮起湖完成原租戶換約，引起很大的回響，具指標意義；今天第二批領約，國產署嘉義辦事處也應他的要求，從善如流，比照辦理，讓二期解編能夠順利完成，服務在地鄉親。
陳明文指出，要解決山區土地問題，一直以來都不是容易的事，奮起湖解編他努力10幾年，一直堅持到今天，過程中被很多人質疑、不信任，甚至認為是空談，但經過一連串努力，終於獲得相關單位的善意回應，去年12月2日順利完成第一期15戶租用戶的解編換約，成為全國首例，相當不容易。
陳明文說，奮起湖解編二期今天辦理換約，共73筆土地，54戶使用人，經過審慎調查和改正程序，終於確認可以向國產署申租領約，且以行動辦公室的方式服務在地居民，可以就地辦理。
這些工作不僅僅是幫助奮起湖在地居民找到一條安心生存的路，未來也將有助於奮起湖地區觀光發展；同時，也讓全國民眾看到，林班地居民的困境，是可以有尋得解決機會和可能。
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