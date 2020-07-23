拚市民有感！台南佳里5條重要道路 一次「路平」改善

台南市府一次完成溪北佳里區5條道路之路平改善，包括南19線、26線、安南路、忠孝路及延平路之路平改善，大大提升道路舒適、平坦度及市容景觀。

工務局表示，南19線等5條道路，分別為往返佳里市區至將軍區與七股區重要聯絡道路，因往來車流量大且頻繁，致使路面都發生嚴重龜裂、車轍及凹陷等現象。經民意反映，工務局為確保道路品質與用路人的安全，今年6月一次發包進行道路維護工程，今已全部完成路面改善，煥然一新。

工務局指出，這些道路除因一般客車及大型車輛使用頻率高，且路面上各管線之人手孔數量過多，都對用路人行車安全及市容景觀造成影響。