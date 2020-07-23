影／太熱了！嘉義市東市場員工常中暑 盼裝水冷扇

東公有零售市場是嘉義市知名觀光市場，但最近高溫頻傳，室內悶熱難耐，有攤商反映因高溫流失3成客人，也有攤商員工撐到返家，才發現已中暑，出現頭痛、嘔吐症狀，向市府陳情裝水冷扇改善環境。市府建設處回應，會先花233萬裝排煙設備，排放熱油煙，並研議裝水冷扇或空調降溫。

東公有零售市場不到中午，每個攤商員工就都汗流浹背，也有人隨身披上毛巾擦汗，尤其在美食攤位區油鍋、蒸籠多，更是悶熱不已，市場自治會長許永紋向議員鄭光宏、李奕德等人陳情，希望市府能裝水冷扇降溫。

袁家筒仔米糕邱姓女員工說，有些客人一坐下來時衣服是乾的，吃完後「全身濕」，有些客人也因天熱沒胃口，且員工每天要站8小時，都要喝很多水和有電解質的飲料，否則很容易中暑，許多人返家後很常因中暑頭痛、嘔吐。

另家攤商員工說，東市場如此悶熱絕對會影響客源，有些網紅來拍攝美食行銷，也弄得全身汗，對市場形象不是很好，「國中小學都全面裝冷氣了，希望市府也能幫忙」。

許永紋說，日前請廠商來評估，要裝水冷扇大約花50萬元左右，可集中設置在較悶熱的區域，並採使用者付電費，由攤商分攤，希望建設處能幫忙，讓客人享受舒適涼爽環境。

鄭光宏說，若市府認為全額負擔空調等設備有困難，可以攤商和市府各出一半，或是市府全額負擔，但調漲攤位租金，希望雙方多溝通協調，齊心解決問題。

市府建設處說，近年不斷改善東市場環境，例如加高屋簷和建置通風設備，讓空氣流通更好，今年東市場也獲「市場基礎設施改善」