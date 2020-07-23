台南市勞工模範父親名單出爐 20人下月表揚

台南市政府勞工局評選出今年度20名勞工模範父親，勞工局下月2日將在善化啤酒廠禮堂舉辦慶祝大會，由市長黃偉哲表揚，感謝與表彰平日辛苦付出。

勞工局今邀請兩名當選勞工模範父親董商輅、黃建銘，分享人生經歷中精采故事。92歲董商輅為今年最年長勞工模範父親當選人，其民國38年起服務於台南縣關廟鄉公所，於民國68年接任兵役課課長至退休，在公部門服務達43，年退休後擔任地方寺廟副主委，經常在鄉里間傳授書法技藝，服務回饋鄉里貢獻良多。

董商輅育有2子4女，長男從事茶葉買賣、次男開設拉鍊工廠、長女從事家管、次女已從銀行業退休、參女從事食品業、肆女服務於善化啤酒廠擔任物料課長，106年獲選為善化啤酒廠模範勞工，子女在職場上各有優異專業發展。

65歲黃建銘現為台南市電氣業職業工會理事，經常協助工會辦理在職訓練、推動勞工教育及社會公益活動，106年獲頒臺南市政府模範勞工。黃建銘在職業領域上積極進取，具備甲種電匠合格、室內配線丙級技術士等資格，也創作產品取得專利權在案。

黃建銘爸爸育有3女，長女目前旅居加拿大從事室內設計、次女現承接父業協助父親從事水電事業經營、叁女104年藥師考試及格，求學過程中經常擔任志工從事義診服務，三名女兒都有亮眼的職場表現與熱衷公益的志向。

本年度勞工模範父親當選人名單分別為董商輅、楊旗興、林朝東、陳能彥、張國安、陳國同、顏進武、陳明宗、王文強、顏順意、黃建銘、黃明山、李建邦、黃明生、陳皆福、葉春清、連振發、呂明仁、廖日鴻、林淵泉等20名。