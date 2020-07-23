更生人守護偏鄉老人 高溫揮汗經營炭烤土雞店不怕苦

在台南市左鎮外環道上的「左鎮炭烤土雞店」，經營者和店員有著不一樣的故事，店內員工多是更生人，在炎熱高溫下在超過一百度以上的高溫準備鋼管烤雞，揮汗如雨但不以為苦，在店裡工作兩年多的陳姓員工就說，以前年輕不懂事，想洗心革面，但在職場上難免受到岐視及異樣眼光，感謝老闆給他機會，做事沒有不辛苦的，「但沒有什麼不能做的，在於你要不要去做」！

華山基金會左鎮愛心天使站長王昱文表示，總人口數不到5千人的台南左鎮區，65歲以上的長者就佔了近3成，偏鄉謀生不易導致居民所得普遍不高，連帶在地孤老的常年服務經費籌措難上加難。她日前拜訪左鎮碳烤土雞店獲支持助老成為首間「華山愛心店家」，響應每日40公益計畫，每月捐出1250元，今天更在店內招待華山服務的10名長輩前來品嘗在地好味道。

左鎮碳烤土雞店在地經營20年，約5年前由陳俊民頂下後，雇用多名員工都是曾經迷失過但找工作不易的更生人，陳老闆說，工作很辛苦收入也不是很多，只要願意做就歡迎一起打拚；陳姓員工說，曾經找工作一再碰壁，或是遭受異樣眼光，在到炭烤土雞店很自由也開心，在炎炎夏日在沒有冷氣的戶外工作，加上炭火現烤鋼管土雞，都是揮汗如雨，但大家都很珍惜工作機會，很努力樂在工作中。

員工之一、從公所里幹事退休的陳孟良說，左鎮炭烤土雞都是精選3個月齡以上的土雞，從源頭掌握來源，雞都是前一天處理，泡製獨特的醬汁入味後、隔天才會用來炭烤，除了楜椒也有泰式酸辣及芥末等特有醬料，讓炭烤土雞打出知名度，假日一天可賣出2、3百隻。