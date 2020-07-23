紙風車為孩子笑容重整再出發 周日晚間前進新港鄉表演
「紙風車368兒童藝術工程」因疫情停演半年，疫情解封後，嘉義縣新港魅力商圈協會用藝術撫慰鄉親的心靈，此次是今年度首次巡迴演出，第三場周日26日晚間7點在嘉義縣新港鄉新港國小，演出改編自「武松打虎」的劇碼「武松愛老虎」。
演出由新港魅力商圈協會贊助，協會由熱心店家為發展商圈並促進新港繁榮組成，協會在疫情解封後，邀紙風車劇團表演，透過親子劇表演，帶給小朋友及家長歡笑，歡迎大家大手牽小手一起來新港國小感受幸福的夜晚。
「武松打虎」是紙風車編創於1999年劇碼，改編自同名的中國古典文學，也是近年屢獲邀演作品，演出當天逢農曆6月6日虎爺誕辰日，為響應愛護動物，紙風車首次更改劇碼為「武松愛老虎」，希望用戲劇傳達正面觀念深入民眾。
此劇演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，還有可愛吸晴的老虎偶與觀眾互動遊戲，熱鬧有趣。劇中打虎情節成了救虎故事發展，老虎會殺人竟是因為人類恐懼害怕而造成的誤會，最終，景陽崗下的村民與老虎來了場大和解，所有人的誤會與恐懼也因此消散。
疫情解封，為落實防疫新生活，讓大小朋友都能體會藝術表演的驚奇與美好，又能不受疫情影響，紙風車劇團邀請觀眾戴口罩，周日晚間7點到新港國小看戲。活動詳情在紙風車368藝術工程官網http://www.319kidsmile.org/368/index.asp
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