局限空間作業防憾事 台南勞工局強制職災廠商參訓

台南市政府勞工局職安健康處今辦理「局限空間作業災害預防宣導會」，邀請勞工、職業安全衛生管理人員及企業主參加，並強制日前安平水資源回收中心下水道汙泥清淤工程發生重大職災承包商參訓，避免憾事再次發生。

勞工局長王鑫基表示，勞工局職安健康處深知局限空間作業易釀重大職災，已於今年6月製作局限空間危害預防圖卡於臉書宣導，7月3日也已辦理次局限空間危害預防宣導會，本月21日仍不幸發生安平水資源回收中心下水道汙泥清淤局限空間作業重大職災，凸顯出局限空間作業的高度危險性。

勞工局職安處今再辦理第二場次局限空間危害預防宣導會，並強制要求發生重大職災承包商參訓，此外，7月下旬至8月將與職安署南區職安中心密集辦理一系列局限空間危害預防宣導會，期盼藉由密集的宣導，能普及局限空間作業SOP的安全作業程序，避免局限空間作業再釀重大職災的憾事發生。

王鑫基再次呼籲，局限空間作業因長期無法自然通風，容易發生氧氣不足或有害氣體、可燃性氣體殘留，且因多屬臨時、短暫等非經常性作業，勞工朋友恐因輕忽於作業前未落實通風換氣、氧氣及有害氣體濃度測定等，導致災害發生，而現場人員常因欲緊急搶救同伴，忽略自身安全冒然進入搶救而罹災。提醒事業單位及勞工實施搶救時應先確認並檢點自己的個人防護具與救援設備是否完善、充足，避免危害。