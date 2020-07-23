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雲林東勢老市場拆除重建 攤商、民眾期待新市場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
東勢鄉公有零售市場拆除重建工程今天舉行動土典禮，預定今年底可完工。記者陳苡葳／攝影
東勢鄉公有零售市場拆除重建工程今天舉行動土典禮，預定今年底可完工。記者陳苡葳／攝影

東勢鄉公有零售市場已有50多年歷史，外觀及內部空間雖曾多次修繕，但都已老舊不堪，東勢鄉公所向中央爭取經費，獲經濟部補助1200萬，自籌133萬多元挹注拆除重建工程，今天舉行工程動土典禮。暫時移至東勢賜安宮臨時市場營業的攤商表示，「臨時攤位生意有受影響，希望快蓋好！」常到市場消費的民眾則說「暫時無法消費可以等，只要有完善的新市場讓鄉親採買就好」。

該市場建築物興建於民國54年，至今已有超過50年的歷史，是當地民眾相當倚賴的民生中心。東勢鄉長林維戊指出，公有零售市場多年來雖然曾進行修繕，但近年經公有建築物耐震評估報告顯示，整體結構上有安全的疑慮，無法只做結構補強，即便翻修也不符經濟效益，因此公所向中央爭取經費，終獲經濟部補助1200萬，加上公所自籌款共計1300多萬元原地重建市場。

林維戊說，該市場去年7月完成整體空間設計，同年10月1日公所輔導攤商遷至東勢賜安宮廣場前的臨時市場營業，工程預定花費150工作天施作，今年底可完工；整體設計注重採光及通風性，打造一座開放型空間。

東勢賜安宮臨時市場雖然只是暫時性營業，但因為是由鐵皮及帆布所搭建，溫度高、散熱不易，在此營業的攤商表示「太熱了！」，且生意多少受到影響；臨時市場腹地不大，也僅有部分攤商願意到此營業，部分則分散在市區街上擺攤營業。

「還是習慣到原市場採買，暫時沒有地方去只能先到超市」有固定採買行程的林姓民眾說，當然會期待新市場完工，讓偏鄉的市場擁有乾淨明亮的採買空間，逛起來會特別有感，讓人翻轉對市場的既定印象。

原在東勢鄉公有零售市場的攤商暫時遷至東勢賜安宮臨時市場營業，但溫度高、散熱不易，攤商表示太熱了，生意多少受影響，希望新市場如期完工。記者陳苡葳／攝影
原在東勢鄉公有零售市場的攤商暫時遷至東勢賜安宮臨時市場營業，但溫度高、散熱不易，攤商表示太熱了，生意多少受影響，希望新市場如期完工。記者陳苡葳／攝影

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