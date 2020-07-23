國慶煙火聯合儀隊大集合 接受鋼鐵般訓練

今年國慶焰火將在台南漁光島施放，身兼國慶晚會籌備會副主委的台南市議長郭信良，力促高中職學生組成的聯合儀隊加入國慶焰火表演節目，今天南部10高中職儀隊聚集家齊高中，舉行開訓典禮，接著在正統鹿耳門聖母廟進行3天的培訓，期呈現最完美演出。

這10所高中職為台南家齊高中、港明高中、慈幼高工、曾文家商、曾文農工、南光中學、屏東女中、屏東高中、屏東內埔農工，以及新北市的協和祐德高中。今天上午在家齊高中演藝廳舉行「聯合儀隊菁英培訓營」開訓典禮。

家齊高中表示，這次參與集訓的學校中，內埔農工、屏東女中、屏東高中去年也曾參與國慶焰火的表演。參加集訓的學生需全力配合訓練，不僅要求體能與紀律，更要有堅定的決心與意志力。

統籌此次聯合集訓的是「海藍天家齊儀隊」，家齊儀隊以「原地間槍法」配合樂曲節奏展現柔美的操槍風格，自成軍以來，就以純熟精湛的一致動作和優美姿態，贏得民眾的讚許與鼓勵；經常受邀於各公私立機關開、閉幕典禮活動演出，更是各項傳統文化慶祝活動的開場先鋒。

家齊儀隊隊員表示，訓練過程艱辛，操槍時打到自己，身上常是多處瘀青，除了得鍛鍊極佳體力，還需聽從指令、有毅力地堅持到底。參與集訓的學生說，這次能參與2020國慶焰火的演出，備感榮幸，但也是一大挑戰，期能與全體隊員通過集訓的考驗，以精湛完美的演出，登上全國的舞臺。