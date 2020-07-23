後疫情時代幫新鮮人找工作 朴子就業中心扮推手

國內新冠肺炎疫情趨緩，勞動部朴子就業中心25日將在嘉義縣太保市舉辦徵才活動，邀集在地企業釋出463個職缺，其中超過6成的工作要徵職場新鮮人。

勞動部雲嘉南分署朴子就業中心將於25日在嘉義縣太保市的棒棒積木飯店舉辦徵才活動，邀集21家在地優質企業釋出463個工作機會，待遇月薪多在新台幣3萬元以上，其中以工程師與職安衛生管理人員職缺月薪最高達6萬元。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情解封與畢業求職旺季，辦理實體徵才活動，希望能幫畢業青年找到理想工作，在廠商提供的工作中，超過6成工作職缺要提供給職場新鮮人。

劉邦棟說，勞動部針對29歲以下應屆畢業青年推出「青年就業獎勵計畫」，只要在今年9月底前受僱且穩定就業3個月，就可領取就業獎勵金2萬元，若持續受僱於同一雇主達6個月，再加發1萬元獎勵金，每人最高可領3萬元。呼籲畢業青年把握這次徵才機會，就業兼加薪。