影／台南越光米上市 黃偉哲扮挑夫推割稻飯

台南越光米(台南16號)新米上市，台南市無米樂稻米推廣促進會，今上午在後壁區長短樹粕面宋江公園辦理割稻飯來嘗鮮活動，市長黃偉哲出席站台，歡迎各地鄉親持三倍券或農遊券選購。

台南市政府農業局長謝耀清、台南市議員李宗翰、蔡育輝、沈家鳳，後壁農會理事長廖春旗等人也出席，記者會結合傳統米食料理-割稻飯與菁寮國小、南臺科技大學的來坐農創工作室團隊一同舉行，會前地方耆老「文林伯」黃文林牽著心愛的老牛牛車上滿載一包包台南16號良質米進場，掀起活動高潮。

黃偉哲等人挑著傳統扁擔裝著割稻飯變裝進場，黃表示，本市一期稻作栽培面積為1萬4000公頃，產量10萬800公噸，主要產區為後壁、柳營、白河、六甲、官田等地區。其中，台南16號面積達112公頃，預計為農民創造1800萬元收益。市府極力行銷特色品牌米-台南越光米，提高特色品牌米的價值與農民收益。

農業局表示，台南越光米今年一期作契作112公頃，每分契作1300元，行情比坊間高出2成，今年契作比去年同期越少1成，產量尚在統計中。