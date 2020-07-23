疫情解封嘉義首場大型徵才周末登場 月薪最高60Ｋ

疫情解封後，嘉義地區首場大規模徵才活動後天登場，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心定周末25日上午9點，在嘉義縣太保市棒棒積木飯店，舉辦徵才活動，邀集21家在地企業，釋出463個工作機會，其中超過5成8職缺待遇30K以上；有廠商徵求工程師與職業安全衛生管理人員，祭出月薪最高60K搶人才，另有將近6成4的工作機會，要提供給甫畢業的職場新鮮人。

雲嘉南分署長劉邦棟說，因應疫情解封與畢業求職旺季，為滿足青年朋友求職需求，辦理徵才，希望幫畢業青年找到理想工作，感謝廠商在不景氣環境下逆勢徵才。

徵才活動共邀集大成長城企業、松川精密、大瓏企業、天衍機械、強本汽車交通事業、新港香藝文化館、長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等21家廠商，釋出工程師、儲備幹部、稽核專員、品保人員、業務人員、工地主任、餐飲人員、幼教老師等463個多元職缺，其中有254 個職缺薪水達3萬以上。

大瓏企業開出月薪6萬元要找工程師與職業安全衛生管理人員，還有292個職缺不限經驗，提供畢業新鮮人應徵，歡迎青年朋友參加，卡位就趁現在。

劉邦棟提醒，勞動部針對應屆畢業青年推出「青年就業獎勵計畫」，只要在9月底前受雇且穩定就業3個月，就可領取就業獎勵2萬元，若持續受僱同一雇主達6個月，再加發1萬元獎勵金，每人最高可領3萬元，呼籲畢業青年把握這次徵才機會，讓自己就業兼加薪。

當天除徵才活動，規畫專區服務民眾，包括履歷健檢、卡牌施測、視障按摩體驗、手語服務等，請健身中心教練教導彼拉提斯運動，歡迎想求職或轉職民眾參加，活動詳情可洽（05）3621632，或上朴子就業中心、雲嘉南分署官網查詢。