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疫情解封結婚新人暴增媒人婆忙翻 下月舉辦拋繡球活動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，下月22日情人節前，與朴子市配天宮合辦首次拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。圖／取自黃淑晴臉書
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，下月22日情人節前，與朴子市配天宮合辦首次拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。圖／取自黃淑晴臉書

上半年受新冠肺炎疫情影響，許多計畫結婚新人將婚禮延期或取消，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，少了紅包收入，隨著疫情解封，做媒應接不暖，她形容「行程擠爆了」，下月22日情人節前，將與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次傳統拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。

黃淑晴說，上半年受疫情影響，10對新人有7對婚禮延期或取消，她變受災戶，未被政府列入紓困對象，為鼓勵新人結婚，她送「幸福行李箱」；隨著疫情解封，延期、取消婚禮新人，又紛紛找上她，結婚挑黃道吉日，她當媒人婆行程排到明年。

七夕情人節將近，配合政府振興經濟，振興三倍券上路，為營造家鄉朴子市喜氣洋溢幸福姻緣城，創造經濟商機，為未婚男女牽紅線，嚴選伴手禮協會與配天宮，定8月22日晚間7點在配天宮舉辦拋繡球未婚聯誼活動，拋繡球前，安排60名裝扮「小格格」、「小少爺」小朋友與民眾一起踩街遊朴子城。

黃淑晴說，朴子是因配天宮媽祖發展的城市，「燈花媽」讓久婚不孕夫妻，求花賜子，讓配天宮遠近馳名，尤其朴子是刺繡重鎮，婚嫁用品，如八仙彩、鴛鴦枕頭套、龍鳳被單、雙囍床單，大多出自朴子，適婚男女因工作繁忙，錯失姻緣，在配天宮辦理仿效古禮「拋繡球」未婚聯誼活動，牽紅線。

歡迎未婚青年男女踴躍報名，男女人數各20人，年齡70年次至85年次，專科以上畢業，不限縣市，詳情請洽臉書：嘉義縣嚴選伴手禮協會/嘉義優鮮，或媒人婆婚禮主持黃淑晴，男生要繳報名費500元，送伴手禮，女生免費參加，還送超值的伴手禮，價值600元，配對成功加碼贈送福袋。

嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，下月22日情人節前，與朴子市配天宮合辦首次拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。圖／取自黃淑晴臉書
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，下月22日情人節前，與朴子市配天宮合辦首次拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。圖／取自黃淑晴臉書
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，下月22日情人節前，與朴子市配天宮合辦首次拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。記者魯永明／翻攝
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長、專業媒人婆黃淑晴，下月22日情人節前，與朴子市配天宮合辦首次拋繡球活動，即日起歡迎未婚男女青年報名。記者魯永明／翻攝

朴子 伴手禮 疫情

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