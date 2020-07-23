不讓澎湖花火節專美 高跟鞋教堂追光逐影藝術季將登場

暑假旅遊旺季，安心旅遊啟動，離島澎湖花火節吸引爆滿遊遊客人潮，嘉義縣布袋商港開往澎湖馬公的客輪，幾乎天天客滿，布袋高跟鞋教堂園區及觀光魚市場受惠，遊客增加，為留住客人在布袋過夜消費，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處周末晚間，在高跟鞋教堂舉行「追光逐影」藝術季開幕儀式。

交通部長林佳龍最近到嘉義縣，與雲嘉南濱管理處轄區觀光業座談，促成觀光圈成立，林佳龍肯定雲嘉南濱管理處推動觀光用心努力，處長徐振能帶領團隊配合安心旅遊，精心策畫追光逐影藝術季，讓高跟鞋教堂再現風華人潮。

周末晚間開幕的藝術季，展期到10月4日止，高跟鞋光雕秀「海光織舞」，晚間6點30分到9點30分，每半小場展演一場；周末晚間7點55分安排無人機群飛燈光秀；藝術季邀請國際得獎藝術家林建華策展裝置藝術作品「風之晶」；高德亮作品「星火」、「草原座標ＬＩＴＥ」；曾令理作品「波之間」；范承宗作品「龍宮」。

這幾天，藝術家及工作人員忙著佈置裝置藝術作品、測試點燈，高跟鞋教堂園區裝置藝術作品，夜晚綻放絢麗夢幻光影，愈夜愈美麗，讓遊客及布袋居民驚艷。觀光魚市攤商、旅宿業者說，安心旅遊及振興券發威，周五至周休人潮湧現，住宿率提升，餐廳小吃生意好，遊客車子從布袋商港停車場，停到港區外道路兩旁。