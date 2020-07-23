整治二仁溪不能說的秘密 就怕堤防藏有毒汙染物

二仁溪到底有多少廢五金熔煉業者留下的有毒電子零件仍是個謎，南市環保局表示，水利署第6河川局正進行調查，希望在10月前完成，然後爭取經費，徹底挖除這些汙染物。而新發現的丟棄點，近期內會先清除。

早期台南市二仁溪旁廢五金熔煉工廠林立，因汙染嚴重，郝龍斌擔任環保署長時大力整頓，廢五金熔煉業者逐漸消失，但大量棄置在河畔或河內的有毒廢棄物零件，大水沖刷下，沉積在河底，或被掩埋在河堤內，雖然看不見卻日以繼夜地汙染河川。除了環保團體大聲疾呼要清除這些汙染廢棄物，每當豪雨來襲，部分泥下汙染物被沖出，水質變差，大地也用魚蝦遠離或暴斃方式做抗議。

台南市環保局土汙科長王世為表示，水利署第六河川局已允諾，近期內就會針對二行娘娘廟對岸被沖出的電子零件廢棄物進行清理，展現整治二仁溪的決心。經初步了解，三爺溪部分也有有毒電子零件廢棄物4處，第六河川局也正做全盤性的調查與規畫，預計在今年10月底前完成，徹底理出三爺溪、二仁溪河段藏有多少電子零件廢棄物的點，然後由經濟部、環保署編列經費，徹底清除。

有環保團體表示，過去興建二仁溪堤防時，曾被懷疑有部分有毒電子零件廢棄物埋進堤防內，這是不能說的秘密，希望在全面整治二仁溪時，也能一併考量在內，才算是徹底解決汙染問題。