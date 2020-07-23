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楊玉盆、賴哲顯退而不休樂當志工 教育奉獻獎肯定一生

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
善化國中退休老師賴哲顯退而不休，繼續奉獻教育，獲全國教育奉獻獎。圖／台南市教育局提供
善化國中退休老師賴哲顯退而不休，繼續奉獻教育，獲全國教育奉獻獎。圖／台南市教育局提供

台南市延平國小前校長楊玉盆、善化國中退休老師賴哲顯，他們退而不休，長年來擔任教育領域及社福機構志工，獲得教育奉獻獎，9 月28日將接受總統表揚。

台南市教育局表示，楊玉盆退休後繼續在家庭教育中心服務，擔任輔導團諮詢委員，協助輔導與評鑑工作；並擔任志工督導、親職教育講師，協助志工專業成長。也在中華民國家庭教育專業人員協會擔任志工，推展家庭教育；並在南瀛科學教育館當志工，參與天文特色課程研發、協助辦理天文推廣活動，持續為天文深耕校園付出許多心力。她還擔任應龍文教協會理事，推廣社會教育，為社區獨居老人送暖。

83歲的賴哲顯本著「人生即服務」精神，退而不休快樂當志工，他說，這是他維持健康的保養良方。賴哲顯支援善化國中交通導護工作，每日清晨維護師生通學安全，晚間輔導棒球隊學生課業，數十年如一日，無怨無悔。又積極投入製作地方文教期刊專書，自費發行善化文化會訊期刊，並貢獻所長，協助區公所製作善化鎮誌，撰文紀念先賢，深受肯定。

退休校長楊玉盆奉獻教育，樂當志工，獲全國教育奉獻獎。圖／台南市教育局提供
退休校長楊玉盆奉獻教育，樂當志工，獲全國教育奉獻獎。圖／台南市教育局提供

獨居老人 教育局

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