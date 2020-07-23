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菜市仔專題回響／朴子市公所搶救第一市場免費招租攤商

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業。記者魯永明／攝影

本報專題報導傳統菜市場改造，出現城鄉命運大不同議題，引起回響；嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業，登記期限到11月底，完成登記攤商，8月1日即可進駐營業。　

朴子市民代表邱鉦荃鑑於第一市場客人流失、沒落，為讓客人回流，再創風華，提案免費出租，獲大會通過；朴子市長吳品叡說，為讓第一市場吸引客人回流「集市」，中央區22個攤位，即日起免費提供設籍朴子市攤商進駐。

吳品叡歡迎攤商進駐，不限點心類攤商，即日起開放登記到11月30日止，攤商反應過去公所攤位空間小，設計不當，公所計畫重新改造，先開放免費出租營業，待人潮回流，再按攤商需求增擴攤位營業空間，體恤上半年疫情衝擊，市場攤商生意下滑，租金減半。

第一市場自治會長顏文福贊同肯定公所免費招攤做法，他說，公所以免租金吸引攤商進駐「集市」，再改造攤位，希望客人回流，風華再現。

朴子市現代化住商混合型第一零售市場大樓，因攤商指攤位設計不當，不願進駐，客人大量流失，從過去24小時不打烊的數十個點心攤，沒落到只剩3攤小吃，力改造失敗，讓人不勝唏噓！

市場位在鬧區、鄰近香火鼎盛配天宮，過去以24小時不打烊的各式各樣點心攤出名，吸引客人，沒落主因有三：攤位設計不當，市場改建兩年期間客源流失，消費型態改變，菜市仔不吸引年輕族群。

嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，吸引客人回流，決定即日起將市場中央區22個攤位，免費出租設籍朴子市攤商進駐營業。記者魯永明／攝影

朴子 疫情

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