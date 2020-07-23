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農遊券發威消費滿千送住宿券 嘉縣農會營業額創紀錄
振興三倍券及農委會農遊券發放，帶動位在嘉義市鬧區的嘉義縣農會農特產品展售中心，業績翻倍成長，從周一到周三短短3天，每天開門營業，客人不斷湧入採買，累計近帳近50萬元，打破展售中心銷售紀錄，員工不停補貨，中午不休息。
縣農會展售中心位在嘉市鬧區家樂福大賣場及夜市旁，人潮聚集，交通便利；農會配合農遊券使用，推出市價4千元優惠價只要3千元大福袋，以及市價2千元優惠價只要1千500元小福袋。
另加碼推出1千元及3千元商品任搭福袋，消費滿千送1張嘉市區洄嘉居行旅住宿券（含雙人早餐），送住宿券推出大受歡迎，吸引外地民眾前往購買，直呼「超划算！」，洄嘉居行旅旅館由農會出租旅宿業者經營，上半年受疫情衝擊，住房率下跌，農會配搭農遊券消費送住宿券，帶動農會業績及住宿率，創造雙贏。
「員工忙到沒時間休息」縣農會總幹事黃貞瑜說，消費購物有8成使用農遊券，許多來自外縣市，客人購物以米、泡麵、花生、黑豆、茶居多，過去農會展售中心1天最多萬餘元，農遊券發放使用，周一就進帳9萬元，周二18萬元，周三20萬元。
黃貞瑜分擔員工辛勞站到展售第一線賣，因農會人力不足，無法延長晚上及假日營業，但為服務客人，中午不休息，熱門商品賣到缺貨，農會員工到鄉鎮市農會補貨，農遊券需跨鄉鎮市區使用，展售中心在嘉市西區，東區民眾就可使用。
縣府農業處說，客人出示農遊券QR ode，提供掃描收券，消費每滿250元抵用農遊券一張，一筆消費可多張農遊券合併抵用，不找零，民眾也可併同使用紙本或電子三倍券消費。
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