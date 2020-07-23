影／南鐵強拆陳致曉家 鐵道局、警方首波進場溝通破局

台南市區因進行鐵路地下化工程，鐵道局中部工程處今天預計上午6時執行強制拆除東區3戶拆遷戶，僅剩反南鐵自救會長陳致曉尚未同意點交地上物，50多位民眾集結陳家手勾手擋拆，6時一到，鐵道局與警方首波入內，試圖進一步溝通，但因無法與陳直接碰到面，警方決定退到門外，抗爭人員隨即將鐵門擋住，不讓進出，目前持續僵持中。

2020-07-23 05:56