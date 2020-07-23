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警民對峙！拂曉強拆南鐵拒遷戶 陳致曉：抗爭過程我們像個人

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警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民眾手勾手準備擋拆。記者鄭維真／攝影
民眾手勾手準備擋拆。記者鄭維真／攝影

鐵道局在6時首波進入陳家溝通破局。記者鄭維真／攝影
鐵道局在6時首波進入陳家溝通破局。記者鄭維真／攝影

6：50更新

南鐵強拆陳致曉家 鐵道局、警方首波進場溝通破局

台南市區因進行鐵路地下化工程，鐵道局中部工程處今天預計上午6時執行強制拆除東區3戶拆遷戶，僅剩反南鐵自救會長陳致曉尚未同意點交地上物，50多位民眾集結陳家手勾手擋拆，6時一到，鐵道局與警方首波入內，試圖進一步溝通，但因無法與陳直接碰到面，警方決定退到門外，抗爭人員隨即將鐵門擋住，不讓進出，目前持續僵持中。

此次拆除任務由鐵道局中工處長黃鳳崗擔任指揮官，他在門口持大聲公表示，南鐵地下化工程是奉行政院核准，計畫並無不法，符合公共利益，今天依法要執行強制拆除作業，希望不要造成人員受傷，「希望陳教授可以出來與我們溝通」。

不過，抗爭人員要求門外的警察離開，不要當政權打手，並不斷高喊「警察撤退！警察撤退！」絲毫沒有退讓意願。

鐵道局退出門外，希望能與陳致曉溝通。記者鄭維真／攝影
鐵道局退出門外，希望能與陳致曉溝通。記者鄭維真／攝影

5：55更新

「反東移，護家園！護家園，真尊嚴！」鐵道局中部工程處預計在今天上午6時強拆台南市東區3戶拆遷戶，目前僅剩反南鐵東移自救會長陳致曉尚未同意點交地上物，上百人從昨晚至今集結在陳家，數十人則坐在地上綁著「搶劫當政策」黃色頭巾，抗議政府違反人權、強拆民宅，揚言下午將有另一起抗議行動。

陳致曉哽咽說，他反對東移，因為要擴大拆遷，他想都沒想過以前是幫人家擋拆，現在換別人來幫他擋拆，他以為講道理可以解決事情，但現在有權力的人不講道理，在這個權力高於真相的社會中，他們和權貴鬥爭失敗了，「不過至少在過程中我家的人活得像是人，我們還是會用人的姿態來對抗，反對南鐵東移，反對浮濫徵收！」

陳母陳蔡信美高齡90歲，她數度落淚說，原本希望自己的家來承擔就好了，沒想到大家願意來挺他們、支持他們，希望大家都能平安就好。

而92歲罹患失智症的老父親陳割也在一旁協助拉著「今天拆我家，明天拆你家」布條。

5時10分左右，已有2台怪手陸續到場外，警車、消防車也都在外待命。

鐵道局今將強拆陳致曉家。記者鄭維真／攝影
鐵道局今將強拆陳致曉家。記者鄭維真／攝影
鐵道局今將強拆陳致曉家。記者鄭維真／攝影
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陳致曉 失智症

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