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健康橘／退休記者重訓10年 病痛說再見

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市報導
賴昇宏退休後全力投入健身、重訓，感覺身上病痛不藥而癒。記者卜敏正／攝影
賴昇宏退休後全力投入健身、重訓，感覺身上病痛不藥而癒。記者卜敏正／攝影

電視台退休記者賴昇宏，從25歲開始，扛著10多公斤攝影機四處採訪，工作20多年後，手腳出現麻、無力感，經檢查判定為職業傷害「頸部椎間盤突出」，因緣際會下他開始健身、重訓，至今10年感覺病痛不藥而癒，呼籲每個人都應該為健康「超前部署」，財富、權位都比不上健康。

65歲賴昇宏，6年前因為企業合併、他突然被強迫退休，雖然勞工月退不多，但他知足表示「夠用就好」，現在每周保持3到5天上健身房，透過重訓健壯肌肉，保持健康活力，一身汗水中他神采奕奕地說，「流汗很舒服，我現在比10年前跑新聞還要健康！」最近更發現原來滿頭白髮，居然長了不少黑髮。

「健身助我停止老化！」他說，10年前為採訪新成立的健身中心，他決定到健身房試試，一開始純粹只想趁機「減肥」、變壯一點，沒想到健身重訓後，原來手腳麻的症狀忽然不見了，且身體越來越精壯。

賴昇宏的健身教練鍾志宏說，健身重訓要循序漸進，「只要讓自己比昨天進步」，年紀大的銀髮族要謹記「身體狀態不退步就是進步」，健身房許多中高齡長者，都相當享受重訓汗水帶來健康。

嘉義聖馬爾定醫院骨科醫師黃立人表示，肌力訓練可以增加骨質密度、防止骨質疏鬆、增加肌肉量、防止肌少症，而且可以減重，持續肌力訓練也可以幫助提升平衡感、協調性和姿態，當長輩下肢肌肉越強、越不容易跌倒，而且可有助控制慢性疾病如糖尿病、心臟病，對於退化性關節炎疼痛、改善程度大。

健身 心臟病 老化

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