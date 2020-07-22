慈濟「環保神器」 贈雲林做防災

雲林縣政府與慈濟基金會昨天攜手簽署「防災環保生態合作備忘錄」，宣示推動慈善防災、環保生態的決心。慈濟基金會捐贈255床「福慧床」給雲林縣政府，強化遇災時避難收容所的防災應變資源。

縣長張麗善表示，公部門資源有限，與民間團體合作，盼發揮「1+1大於2」效益，提供縣民即時且豐富的社會救助關懷。

慈濟「福慧床」為回收寶特瓶中「塑膠酯粒」所製，一架價值約5000元，可耐重100公斤，好開合、好收納，可當做座椅及簡易便床，也容易攜帶。縣長張麗善與慈濟基金會執行長顏博文一起「試坐」，不約而同讚美這項「環保神器」的發明相當實用。

雙方除簽署合作備忘錄，更宣布推動「安穩家園、美善社區」社會服務計畫，規畫先在虎尾鎮堀頭社區試辦，提供獨居長者、弱勢家庭居家安全改善，長者照顧及愛心共餐、貧童助學、其他社會需求等等服務。

張麗善說，社會救助單靠公部門的力量還不夠，期借重慈濟基金會「人道關懷」力量，挹注社會角落，也將環保生態、垃圾減量回收行動落實於縣內，改善縣民生活環境。