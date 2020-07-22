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鐵道局強拆前的最後一夜 陳致曉感謝陪他守護家的記憶
南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天清晨6時登場，下午起來自台灣各地聲援者湧入反南鐵東移自救會長陳致曉老家聲援，陳致曉晚間在老家舉辦守護晚會，他感謝大家一起陪他守護這個家的記憶，共同守夜，直至明晨強拆。
陳強調，「這是家，而不是房子，」這裡有他生活的重要記憶，不知道明天清晨怪手一砸，會發生什麼事，他擔心父母親與家人們珍貴記憶東西，在拆除過程當中毀壞，因此先打包運送到友人處暫寄；他不能任由政府在強拆掠奪土地，把珍貴記憶一起陪葬、一起被活埋。
台南鐵路地下化目前剩下最後2戶不願意搬移拆遷戶，鐵道局打算明天一早拆除。雖然明天清晨6時才要開拆，但今天中午抗議的人已陸續進駐陳家，曾參與大埔土地抗爭的政大地政系教授徐世榮也到場聲援。
來自全台各地近百名聲援者，晚間7時30分湧入陳宅，出席南鐵家園守護晚會，90歲的陳媽媽也坐在客廳，與陳政曉及同志訴說這9年來南鐵東移的演進及辛酸。陳政曉表示，經過這次南鐵東移，讓他重新認識這個政府，令他嚇了一跳，經過這次南鐵東移，讓他重新認識住在這裡人民，也令他嚇了一跳。他說，現在他可驕傲的說因為此案，「改變我們自己」，同樣認識很多朋友，感謝大家此時一起陪他守護這個家的記憶。
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