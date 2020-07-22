台南南山公墓開發爭議不休 當地里長要市長「硬起來」

台南市南區南山公墓將拆遷開發，卻引發民間團體與立委抗議，認為公墓是全台現存最古老的公墓，也是台南市歷史的一部分，要求全區保留，但議員呂維胤今天與南區里長共同表達反對，認為全區保留是無意義的，要求市長黃偉哲「硬起來」，維持原來的開發計畫。

民政局局長顏振標對此則表示，墓區作為「鄰避設施」，的確影響到生活品質，但面對文史團體爭取保存文資，民政局將依《文化資產保存法》先行辦理調查，同時辦理公民論壇，彙整各方意見。

民間團體反對開發，與時代力量立委陳椒華日前共同舉辦記者會，提出4大「守護南山公墓宣言」，要求南山公墓全區保留；反對假土地開發之名、行掠奪先人長眠土地之實；原台南市沒有殯葬設施不足的問題，位在南區的殯儀館以及火化場若設施老舊，可就地更新，不必刨南山公墓；原台南市以外殯葬設施不足者，市府可就近設置，不該為此而動南山公墓。

由南區全部37位里長組成的南山公墓更新發展促進會，今天與呂維胤在台南市議會舉辦記者會，表示反對特定民團和立委以「炒地皮」一詞來汙名化，並拒絕南山公墓全區無意義保留，要求黃偉哲市長硬起來，不該被特定人士的意見左右，抹滅南區更新和發展的機會，提供南區市民優質的生活環境。

促進會指出，南區發展長年遭漠視，又因機場和南山公墓兩大原因，導致區域發展長期落後。地方並不反對具文化資產保存意義的古墓做為古蹟保存，更歡迎市府將其規劃為可提供休憩且具人文歷史意義的可親式遺址公園，但堅決反對南山公墓無意義的全區保留，延宕南區更新發展的進度。

里長表示，南區民眾長年深受燒庫錢的大煙大火驚擾，已嚴重影響生活品質和身心靈健康，在地居民都十分盼望市府能盡速增建合法的殯葬專區，除了解決殯葬需求外，更能讓多數已無人祭拜的無主墳能遷移入塔，讓先人從「平房」移居到「大樓」內安居，何樂而不為？

促進會表示，特地人士不應以文化保存之名來阻礙南區發展，更嚴正反對以「炒地皮」一詞來汙名化、抹黑期待市府於此規劃公共建設的在地居民。況南山公墓近八成都屬公有土地，何有炒地皮之疑？更質疑該文史團體中有多少位是真正住在南山公墓周邊的居民，有傾聽過在地居民真正的心聲嗎？

呂維胤議員表示，南區長年空汙嚴重，為了全市解決殯葬需求，設置殯葬專區以及建置環保庫錢爐刻不容緩，要求市府應傾聽地方民意，在建設和文化資產保存兩者間取得平衡，讓南區的發展不再邊緣化。