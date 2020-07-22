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「吃」也要有儀式感！ 生態廚師顛覆既有飲食文化
「生態廚師」近年在國內盛行，以廚師當媒介，改變農夫與飲食者之間對待食材的態度。水保局南投分局今天邀集全台18位生態廚師，於雲林縣斗南鎮大東國小發表「生態永續料理」，運用斗南盛產的台灣牛、馬鈴薯、胡蘿蔔等主食材入菜，實踐「從料理到餐桌」的友善精神。
「顛覆大家對飲食文化的想像」水保局南投分局秘書陳存凱說，農夫改變慣行農法種植作物已是趨勢，廚師能做的事也非只在料理台前忙碌，「跨出一步，食材能帶給我們的其實很多！」陳存凱指出，食材與人類關係密不可分，但人類往往嘗過就忘了滋味，應該把食材當作人一樣「尊重」，賦予「儀式感」，冥冥中也能感受出食材的相對回饋。
「把吃東西的動作，轉換為細嚼慢嚥，很像在與食材對話，也感受得到農夫、廚師的用心」品嘗者分享，抽象的形容雖然充滿想像空間，但也讓他第一次如此認真領略食材的箇中滋味，別有一番體驗。
「民以食為天」生態廚師與品嘗者除在餐桌上享用一道道生態永續料理，也親自走訪縣內果園、菜園、畜牧場、乳牛場、果菜市場及米廠等食材源頭，認識當地物產的魅力，找到永續傳承的契機，「把土地的好，一口一口吃回來」。
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