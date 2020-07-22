影／新橋落款引爭議 張麗善：勿政治化抹煞努力的人
雲林縣「雲禾大橋」16日完工通車，是連接虎尾和二崙市區的重要橋梁，其中30公尺高的稻穗造型橋塔相當吸睛，被譽為是虎尾高鐵特區最新地標，但有民眾指出，「兩側橋頭一邊除刻上顯眼的橋名，另一邊竟出現斗大的張麗善落款」。對此，縣長張麗善回應，該工程因包商施作有誤，縣府已要求工程施作單位進行改善。
立法委員蘇治芬昨晚在臉書PO文指出，雲禾大橋及今年初完工的吳厝橋橋名牌上皆出現斗大的「張麗善」落款，許多鄉親反應，誤以為這兩座橋叫作「張麗善」，認為觀感不佳。
工務處副處長廖政彥表示，為能早些通車，方便民眾通行，因此通車典禮如期舉行，事後縣府已隨即要求包商拆除，並重新訂製「雲禾大橋」橋頭名牌，近日內即會完成改正。
張麗善今天下午也在臉書開直播回應，她指出，第一時間發現橋名錯誤後，已請工務處要求包商盡快改正，沒想到引起爭議，也希望外界勿將此事政治化，抹煞工程單位的努力。
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