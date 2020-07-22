獨／台南鐵路地下化 坐輪椅的呂瑞成拒絕搬遷

「我沒有簽同意書喔，你不要聽鐵道局亂說」台南鐵路地下化拆遷戶中，61歲的呂瑞成患有小兒麻痺，不良於行，而且是低收入戶，房子如果拆了，不曉得要何去何從。

台南鐵路地下化共有340戶要拆遷，日前傳出僅剩下開元路與青年路225巷內的5戶未拆，但經過相關單位努力交涉，今天又傳出只剩下反南鐵東移自救會會長陳致曉一家尚未簽同意書，其他4戶都已同意自行搬遷。

但是住在陳致曉老家旁邊的呂瑞成今天表示，自己並沒有簽同意書，會堅持到最後一刻。

他表示，老家的房子所有權是他跟妹妹及兩個姪子共有，其他三人都已簽了自行搬遷的同意書，但是他沒有簽，雖然有跟東區區長陳勝楠等人協調，但是他並沒有簽同意書。

他表示，老房子是從小住到大，他跟已經過世的弟弟都因為身體有殘疾無法工作，領有低收入戶證明，如果房子拆除，不知道該何去何從。

而且老房子住了一輩子，已經有了感情，搬到別的地方去，沒有辦法適應，況且也買不起新房子，雖然相關單位要協調把他遷往安養中心，但是他不願意。