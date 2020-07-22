快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台南鐵路地下化 坐輪椅的呂瑞成拒絕搬遷

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南鐵路地下化拆遷戶中，61歲不良於行的呂瑞成拒絕搬遷。記者修瑞瑩／攝影
台南鐵路地下化拆遷戶中，61歲不良於行的呂瑞成拒絕搬遷。記者修瑞瑩／攝影

「我沒有簽同意書喔，你不要聽鐵道局亂說」台南鐵路地下化拆遷戶中，61歲的呂瑞成患有小兒麻痺，不良於行，而且是低收入戶，房子如果拆了，不曉得要何去何從。

台南鐵路地下化共有340戶要拆遷，日前傳出僅剩下開元路與青年路225巷內的5戶未拆，但經過相關單位努力交涉，今天又傳出只剩下反南鐵東移自救會會長陳致曉一家尚未簽同意書，其他4戶都已同意自行搬遷。

但是住在陳致曉老家旁邊的呂瑞成今天表示，自己並沒有簽同意書，會堅持到最後一刻。

他表示，老家的房子所有權是他跟妹妹及兩個姪子共有，其他三人都已簽了自行搬遷的同意書，但是他沒有簽，雖然有跟東區區長陳勝楠等人協調，但是他並沒有簽同意書。

他表示，老房子是從小住到大，他跟已經過世的弟弟都因為身體有殘疾無法工作，領有低收入戶證明，如果房子拆除，不知道該何去何從。

而且老房子住了一輩子，已經有了感情，搬到別的地方去，沒有辦法適應，況且也買不起新房子，雖然相關單位要協調把他遷往安養中心，但是他不願意。

鐵路地下化 低收入戶 陳致曉

延伸閱讀

影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

獨／櫃上都是法律書籍 詐億輪椅哥落網指點律師怎麼做

相關新聞

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

台南市政府相中振興三倍券帶來龐大消費力，本月15日起推出台南好禮月月抽，消費發票登錄活動，首波8月15日開獎，市府經發局...

獨／台南鐵路地下化 坐輪椅的呂瑞成拒絕搬遷

「我沒有簽同意書喔，你不要聽鐵道局亂說」台南鐵路地下化拆遷戶中，61歲的呂瑞成患有小兒麻痺，不良於行，而且是低收入戶，...

台灣下單日本取貨！台南芒果越洋分享日本學生營養午餐

日本笠間台灣辦事處長木下知香透過「台灣下單日本取貨」，購買台南愛文芒果分享給家鄉笠間南學園學校的學生營養午餐，木下知香將...

「吃」也要有儀式感！ 生態廚師顛覆既有飲食文化

「生態廚師」近年在國內盛行，以廚師當媒介，改變農夫與飲食者之間對待食材的態度。水保局南投分局今天邀集全台18位生態廚師，...

嘉邑城隍爺做善事有效率 特教學校申請68萬隔月就捐

嘉邑城隍廟慈善會日前捐贈嘉義特殊教育學校，價值68萬餘元的電子白板、輔具電動床，今天舉辦捐贈啟用儀式，校方回贈感謝狀並直...

東石港口宮70多年交趾陶重見天日 大學教授無償清潔

嘉義縣東石港口宮現有建築體已有70多年歷史，廟內存有新港早期名匠師林萬有的大量交趾陶作品，因歲月、風塵染上一層層油汙，台...

影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天登場，反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在...

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

台南鐵路地下化最後一棟將拆除的陳家舊宅，將在明天上午動工，今天中午現場已經聚集了許多人準備抗爭，陳宅是反南鐵東移自救會會...

農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業...

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會...

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七...

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒...

熱門新聞

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

新北推三倍券500換800 一周破7萬人登記搶1.5萬份

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。