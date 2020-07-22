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台灣下單日本取貨！台南芒果越洋分享日本學生營養午餐

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
日本笠間南學園學校學生品嘗台南愛文芒果。圖／農業局提供
日本笠間南學園學校學生品嘗台南愛文芒果。圖／農業局提供

日本笠間台灣辦事處長木下知香透過「台灣下單日本取貨」，購買台南愛文芒果分享給家鄉笠間南學園學校的學生營養午餐，木下知香將學生吃芒果津津有味的照片回傳給台南市農業局，令人感受到學生吃到美味台南愛文芒果的喜悅。

台南市農業局表示， 因 covid-19 新冠肺炎的影響，國外行銷活動受限，農糧署與台南市政府農業局仍十分積極推動台日農業合作行銷。農糧署署長胡忠一6月份邀請日本笠間台灣辦事處處長木下知香到台南，讓日方瞭解政府為「輸日芒果安全管理體系」之努力，參訪主要的產地市場－玉井青果市場、外銷芒果供果園（台南市百瑩果菜運銷合作社）、輸日芒果分級包裝作業（南化區農會），及玉井農會品嘗芒果冰品，也參訪了台灣蘭花生物科技園區輸日蝴蝶蘭切花蘭園及包裝場。

木下處長也參加了台灣芒果季-2020 台南國際芒果節開幕活動，並在芒果名人園種下一棵愛文芒果，台南市長黃偉哲希望木下處長來年再訪採摘親手種植之愛文芒果，並向木下處長強力推薦台南優良的愛文芒果，木下處長品嘗後即成主顧，十分喜歡台南的愛文芒果，最近自掏腰包以「台灣下單日本取貨」的方式購買南瀛農產國際行銷股份有限公司的愛文芒果給笠間南學園學校的學生。

台南市政府農業局表示，今年因疫情因素無法出國行銷，但藉由與外國駐台單位的密切合作，不只達成國民外交、食農教育，也加強行銷了台南優質的農產品，在日本打開知名度。

農業局長謝耀清指出，今年芒果價格平穩，產季已到尾聲，呼籲民眾快來採購優質的台南芒果！夏季是出遊的好時機，歡迎大家規畫行程來台南使用三倍券、農遊券！即將上市的麻豆文旦也會提前部署做好行銷準備。

日本笠間南學園學校學生品嘗台南愛文芒果。圖／農業局提供
日本笠間南學園學校學生品嘗台南愛文芒果。圖／農業局提供

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