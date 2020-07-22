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嘉邑城隍爺做善事有效率 特教學校申請68萬隔月就捐

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉邑城隍廟董事長賴永川（左）參看電子白板、新輔具使用現況。。記者卜敏正／攝影
嘉邑城隍廟董事長賴永川（左）參看電子白板、新輔具使用現況。。記者卜敏正／攝影

嘉邑城隍廟慈善會日前捐贈嘉義特殊教育學校，價值68萬餘元的電子白板、輔具電動床，今天舉辦捐贈啟用儀式，校方回贈感謝狀並直言，身心障礙生活輔具有其個別性、獨特性，公部門採購時效較慢，日前向城隍廟申請，隔月就同意捐贈，真的很有效率。

嘉邑城隍廟董事長賴永川、城隍廟慈善會長蘇文聰，今天代表廟方將68萬2000元支票交給嘉義特教學校校長許碧雲，並強調這是「城隍爺的錢」，要讓錢用在對的地方、幫助需要的人，隨後參觀電子白板、新輔具使用現況。

許碧雲表示，校內現有240多名身心障礙學生，學生年齡層從3歲到18歲，多數來自中低收入弱勢家庭，身心障礙學生學習專注力不易集中，學習抽象事物不容易理解，透過電子白板等科技設備，提升視、聽、觸覺多感官教學，學習效果大大提升。

她說，3年前透過前瞻計畫專案申請，在15間教室安裝電子白板，但仍有9間教室未安裝；另學生因身體需求，經常必須更換尿布、休息，過去只能到物理治療室，或在教室簡易地墊處理，今年二月向城隍廟反映改善經費約需70萬元，廟方隔月就同意，考量工程影響教學，才延到本周安裝。

「效率實在太快了！」許碧雲說明，特教生輔具有其特殊性，學生入學後依需求向公部門爭取，申請程序、公文往來加上標案採購，可能輔具買到了、學生也快畢業了，透過城隍廟慈善會採購、捐贈，真的是最快、最即時幫助。

特教生現在可以睡在輔具電動床，也方便更換醫療輔具、尿布。記者卜敏正／翻攝
特教生現在可以睡在輔具電動床，也方便更換醫療輔具、尿布。記者卜敏正／翻攝
嘉邑城隍廟董事長賴永川等人，到教室了解電子白板使用現況。記者卜敏正／攝影
嘉邑城隍廟董事長賴永川等人，到教室了解電子白板使用現況。記者卜敏正／攝影
特教生過去只能睡在地板或簡易木板床。記者卜敏正／翻攝
特教生過去只能睡在地板或簡易木板床。記者卜敏正／翻攝
嘉邑城隍廟董事長賴永川（前右一）、城隍廟慈善會長蘇文聰，今天代表廟方將68萬2000元支票交給嘉義特教學校校長許碧雲（中），並強調這是「城隍爺的錢」。記者卜敏正／攝影
嘉邑城隍廟董事長賴永川（前右一）、城隍廟慈善會長蘇文聰，今天代表廟方將68萬2000元支票交給嘉義特教學校校長許碧雲（中），並強調這是「城隍爺的錢」。記者卜敏正／攝影

城隍廟 嘉義 捐款

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