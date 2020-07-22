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台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市府推出台南好禮月月抽活動， 外界反應熱烈，市府經發局呼籲籲請手邊有發票及登錄券民眾速登錄抽大獎。記者謝進盛／翻攝
台南市府推出台南好禮月月抽活動， 外界反應熱烈，市府經發局呼籲籲請手邊有發票及登錄券民眾速登錄抽大獎。記者謝進盛／翻攝

台南市政府相中振興三倍券帶來龐大消費力，本月15日起推出台南好禮月月抽，消費發票登錄活動，首波8月15日開獎，市府經發局統計，截止今天已有5萬餘張統一發票登錄，消費金額近8千萬元，籲請手邊有發票及登錄券民眾速登錄抽大獎。

台南市長黃偉哲說，三倍券視同現金、民眾持三倍券至實體店家消費時，店家若為使用統一發票營業人，仍應依統一發票使用辦法規定開立統一發票，消費者請記得索取統一發票。在台南消費，除發票可以對獎，年底前只要消費滿200元以上發票或至指定市場/夜市兌換登錄劵，記得到台南月月抽網站註冊登錄，就有機會抽全新美屋、豪華汽車、頂級遊程等大獎，獎品總值超過千萬元。

經發局長陳凱凌表示，相關活動訊息可上台南振興遊購站(https://3000.tainan.gov.tw/)網站查詢，該網站蒐集市府各局處各項加值方案以及百貨賣場、觀光工廠、各商圈振興活動、市場攤商等等配合振興三倍券推出的優惠措施，邀請全國民眾規到台南來觀光旅遊兼消費，也鼓勵市民朋友在地消費把手上振興券留在台南，活絡地方經濟。

統一發票 觀光工廠 黃偉哲

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