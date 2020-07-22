影／慈濟捐「環保神器」 與雲林縣攜手推慈善防災

雲林縣政府與慈濟基金會今天攜手簽署「防災環保生態合作備忘錄」，宣示推動慈善防災、環保生態的共同信念，藉機慈濟基金會再捐贈255床「福慧床」予雲林縣政府，協力縣民遭遇重大災害發生時急難所需。縣長張麗善說，雲林縣社會資源有限，能與慈濟合作，發揮「1+1大於2」的力量提供縣民更即時，更豐富的社會救助與關懷。

慈濟志工表示，由科技志工研發的「福慧床」為回收寶特瓶中抽取「塑膠酯粒」所製，一架價值5000多元，可耐重100公斤，好開合、好收納，能當成座椅及簡易便床，也非常容易攜帶。縣長張麗善與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文「試坐」不約而同讚嘆根本是「環保神器」！

此次慈濟分別捐贈50床予消防局、衛生局5床及各鄉鎮市公所200床，強化遇災時避難收容所的防災應變資源。

雙方今天除簽署防災環保生態合作備忘錄，更宣布推動「安穩家園、美善社區」社會服務計畫，預定在虎尾鎮堀頭社區先行試辦包括獨居長者、弱勢家庭居家安全改善，長者照顧及愛心共餐、貧童助學、其他社會需求等服務。