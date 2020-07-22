東石港口宮70多年交趾陶重見天日 大學教授無償清潔

嘉義縣東石港口宮現有建築體已有70多年歷史，廟內存有新港早期名匠師林萬有的大量交趾陶作品，因歲月、風塵染上一層層油汙，台中嶺東科技大學教授陳美日前帶領2名學生預計以2天時間，義務架梯清潔，並與文史工作者姚其中共同撰寫專書，期望相關單位可協助保留珍貴大師作品。

陳美及2位學生先在充滿黑色油汙的交趾陶噴上特製清潔劑，以軟毛刷小心刷過，再用餐巾紙擦拭髒汙，經多個步驟，讓造型生動、顏色鮮豔的交趾陶重現天日，吸引信眾及廟方工作人員駐足觀賞，工作人員都驚嘆，這些交趾陶原來這麼美！

港口宮表示，因廟宇位低窪地區，歷經多次淹水及風化，廟內結構出現嚴重損壞，加上線路年代久遠缺乏整理，今年5月媽祖終於同意修復，在廟方考慮要原地重建還是將原有建築架高時，姚其中、陳美等文史工作者前往探訪，發現廟中存有多件清代早期文物，及多位名師工匠作品，建議廟方予以保留。

陳美表示，現今還沒有林萬有的專業論文，他的作品將隨著時間越來越少，港口宮存有的作品釉色溫潤飽滿，雖三川殿及過水廊水車堵部分風化嚴重、所存無幾，但正殿水車堵部分保存完好，他們希望申請計畫案，撰寫「嘉義交趾陶匠師─林萬有之調查研究」專書，並以影像紀錄，吸引文史界的關注。