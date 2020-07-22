快訊

陸外交部證實：美國要求72小時內關閉陸駐休士頓總領館

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

台南績優宗教團體表揚大會 黃偉哲感謝防疫付出

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）頒獎表揚績優宗教團體，感謝配合防疫付出造福社會，圖為南鯤鯓代天府主委王連興（右）。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒獎表揚績優宗教團體，感謝配合防疫付出造福社會，圖為南鯤鯓代天府主委王連興（右）。記者謝進盛／攝影

台南市政府今近午在北門區南鯤鯓代天府舉行109年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表彰台南轄內100個宗教團體，黃感謝宗教團體對社會公益投入，讓台南更美好。

黃偉哲說，各大寺廟今年配合防疫付出，很多進香、遶境活動都延期或取消，然而因防疫需要，很多宮廟皆投入防疫工作，如贊助經費、人力支援及做好防疫等，值得社會肯定。

他指出，其實在台灣以外世界各國，很多都還在封鎖，這點突顯了台灣防疫工作做得好，不論是從中央到地方，從政府到民間，從宗教團體到百姓，大家都有防疫意識，除感謝市民配合，更要感謝各宗教團體對社會公益的努力及投入，讓社會充滿愛與和諧，讓台灣更祥和美好。

民政局表示，台南接受表揚宗教團體計有100間，由各區公所推薦轄區內優質宗教團體接受市府表揚，包含佛教、道教、一貫道、基督教、天主教等各中西方宗教團體。

民政局說，本次獲獎宗教團體皆為發揚公益、服務社會卓有績效者，積極配合與執行本市推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金等措施。

此外，平時也協助市府推動各項政策，如配合市府淨灘活動、設置災時避難收容處所、設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶；受表揚的尚包括開辦獎學金等善行。

台南市長黃偉哲表揚績優宗教團體，北門東隆宮獲獎。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲表揚績優宗教團體，北門東隆宮獲獎。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒獎表揚績優宗教團體，善化慶安宮主委張志勝（右）上台受獎。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒獎表揚績優宗教團體，善化慶安宮主委張志勝（右）上台受獎。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 獨居老人

延伸閱讀

稱霸「網路好感王」台南市長黃偉哲大吃美食吃出好感？

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

全台首長影響力曝光！黃偉哲奪「好感王」 柯文哲高居「聲量王」

居家檢疫者偷溜找女友 騎車違規當場被警察抓包

相關新聞

迎接台江建庄2百年 師生用老街地圖說故事

台南市安南區古稱台江，為迎接台江建庄結社2百年，並因應新課綱的素養較學，和順國中與台南社大台江分校從上學期就展開十字路《...

嘉邑城隍爺做善事有效率 特教學校申請68萬隔月就捐

嘉邑城隍廟慈善會日前捐贈嘉義特殊教育學校，價值68萬餘元的電子白板、輔具電動床，今天舉辦捐贈啟用儀式，校方回贈感謝狀並直...

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

台南市政府相中振興三倍券帶來龐大消費力，本月15日起推出台南好禮月月抽，消費發票登錄活動，首波8月15日開獎，市府經發局...

東石港口宮70多年交趾陶重見天日 大學教授無償清潔

嘉義縣東石港口宮現有建築體已有70多年歷史，廟內存有新港早期名匠師林萬有的大量交趾陶作品，因歲月、風塵染上一層層油汙，台...

影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天登場，反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在...

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

台南鐵路地下化最後一棟將拆除的陳家舊宅，將在明天上午動工，今天中午現場已經聚集了許多人準備抗爭，陳宅是反南鐵東移自救會會...

農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業...

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會...

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七...

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒...

台南推出 第一條掃QR Code就能搭的公車線

台南市交通局今天在麻佳高鐵快線推出QR Code電子支付，即日起民眾乘坐「橘9線（佳里—學甲—嘉義高鐵）」及「橘9-1線...

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」，8月15、16日將在將軍漁港登場，邀請歌手周興哲、徐佳瑩等人演唱，歡迎全國民眾來台南...

熱門新聞

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。