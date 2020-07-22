台南績優宗教團體表揚大會 黃偉哲感謝防疫付出

台南市政府今近午在北門區南鯤鯓代天府舉行109年宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表彰台南轄內100個宗教團體，黃感謝宗教團體對社會公益投入，讓台南更美好。

黃偉哲說，各大寺廟今年配合防疫付出，很多進香、遶境活動都延期或取消，然而因防疫需要，很多宮廟皆投入防疫工作，如贊助經費、人力支援及做好防疫等，值得社會肯定。

他指出，其實在台灣以外世界各國，很多都還在封鎖，這點突顯了台灣防疫工作做得好，不論是從中央到地方，從政府到民間，從宗教團體到百姓，大家都有防疫意識，除感謝市民配合，更要感謝各宗教團體對社會公益的努力及投入，讓社會充滿愛與和諧，讓台灣更祥和美好。

民政局表示，台南接受表揚宗教團體計有100間，由各區公所推薦轄區內優質宗教團體接受市府表揚，包含佛教、道教、一貫道、基督教、天主教等各中西方宗教團體。

民政局說，本次獲獎宗教團體皆為發揚公益、服務社會卓有績效者，積極配合與執行本市推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金等措施。