影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天登場，反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在陳宅用餐、演說、過夜，隔夜進行擋拆。台南警力及施工單位中午也提前布署，大型機具進駐施工現場，並在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬，禁止閒雜人等進入。

鐵道局中工處中午時分在施工周邊張貼施工公告，稱為執行台南市區鐵路地下化計畫徵收範圍內拆除作業事宜，經申請在台南市東區前鋒路與衛民街交會處西側衛民街路段、青年路215巷至青年路交會處、青年路225巷交會處等三處路段施工路權施作工程。

中工處指出，為維護施工及人員生命、身體安全，避免危險發生，今天中午12時起就申請路權區域及工區範圍封閉管制人員進出，除區內住戶及工作人員外，其他人員禁止進入，經允許進入人員不得攜帶危險物品及在工區內逗留。違反者，將依行政執行法相關規定處理外，並依法究辦。

台南警方中午出動員警協助施工單位，在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬，並出動員警在場戒備，維持秩序。