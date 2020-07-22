快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

聯合報 / 記者邵心杰修瑞瑩/即時報導
中工處指出，為維護施工及人員生命、身體安全，避免危險發生，中午12時起就申請路權區域及工區範圍封閉管制人員進出。記者邵心杰／攝影
中工處指出，為維護施工及人員生命、身體安全，避免危險發生，中午12時起就申請路權區域及工區範圍封閉管制人員進出。記者邵心杰／攝影

南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天登場，反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在陳宅用餐、演說、過夜，隔夜進行擋拆。台南警力及施工單位中午也提前布署，大型機具進駐施工現場，並在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬，禁止閒雜人等進入。

鐵道局中工處中午時分在施工周邊張貼施工公告，稱為執行台南市區鐵路地下化計畫徵收範圍內拆除作業事宜，經申請在台南市東區前鋒路與衛民街交會處西側衛民街路段、青年路215巷至青年路交會處、青年路225巷交會處等三處路段施工路權施作工程。

中工處指出，為維護施工及人員生命、身體安全，避免危險發生，今天中午12時起就申請路權區域及工區範圍封閉管制人員進出，除區內住戶及工作人員外，其他人員禁止進入，經允許進入人員不得攜帶危險物品及在工區內逗留。違反者，將依行政執行法相關規定處理外，並依法究辦。

台南警方中午出動員警協助施工單位，在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬，並出動員警在場戒備，維持秩序。

陳致曉等人原擔心住宅前巷也遭施工人員封閉，恐影響附近住戶進出，所幸陳宅前巷未封閉，並未引發衝突，到場聲援民眾在臨時圍籬寫上抗議字眼，張貼「護家園行動不容暴力政府汙衊抹黑」標語，持續擋拆行動。

台南警方中午出動員警協助施工單位，在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬，並出動員警在場戒備，維持秩序。記者邵心杰／攝影
台南警方中午出動員警協助施工單位，在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬，並出動員警在場戒備，維持秩序。記者邵心杰／攝影
反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在陳宅用餐、演說、過夜，隔夜進行擋拆。記者邵心杰／攝影
反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在陳宅用餐、演說、過夜，隔夜進行擋拆。記者邵心杰／攝影
鐵道局中工處為執行台南市區鐵路地下化計畫徵收範圍內拆除作業事宜，在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬。記者邵心杰／攝影
鐵道局中工處為執行台南市區鐵路地下化計畫徵收範圍內拆除作業事宜，在陳宅後巷及工地旁架設鐵欄杆及圍籬。記者邵心杰／攝影

青年 陳致曉

延伸閱讀

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

南鐵進度落後 通車得等4年後

南鐵23日將拆陳致曉的家 他連夜搬家：明晚再集結對抗

相關新聞

影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天登場，反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在...

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

台南鐵路地下化最後一棟將拆除的陳家舊宅，將在明天上午動工，今天中午現場已經聚集了許多人準備抗爭，陳宅是反南鐵東移自救會會...

農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業...

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會...

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七...

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒...

台南推出 第一條掃QR Code就能搭的公車線

台南市交通局今天在麻佳高鐵快線推出QR Code電子支付，即日起民眾乘坐「橘9線（佳里—學甲—嘉義高鐵）」及「橘9-1線...

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」，8月15、16日將在將軍漁港登場，邀請歌手周興哲、徐佳瑩等人演唱，歡迎全國民眾來台南...

尿布預算缺2千萬 創世籲捐三倍券

創世基金會今年受疫情影響，全台17間安養院尿布預算尚缺2千萬，其中嘉義分院最慘時期，一度只剩2箱尿布，只能撐一天，有民眾...

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

鐵道局中部工程處原訂昨早6時強拆南鐵北區拆遷戶黃春香的2戶房屋，經8小時對峙，黃考量99歲的母親臥病，「時間越到最後壓力...

南鐵進度落後 通車得等4年後

南鐵地下化工程受到用地影響，總計畫進度落後12％，原預計2022年通車，現在展延到2024年11月通車；現有軌道拆除、鋪...

「守護嘉憶人」 晶片申請率僅3成

嘉義市府衛生局去年9月研發智慧晶片，並放入平安符、十字架等形式讓失智長者戴，家屬利用「守護嘉憶人」APP定位就可掌握動態...

熱門新聞

蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。