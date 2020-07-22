快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

聯合報 / 記者修瑞瑩邵心杰／台南即時報導
台南鐵路地下化拆遷剩最後一戶，是自救會長陳致曉的家。記者修瑞瑩／攝影
台南鐵路地下化拆遷剩最後一戶，是自救會長陳致曉的家。記者修瑞瑩／攝影

台南鐵路地下化最後一棟將拆除的陳家舊宅，將在明天上午動工，今天中午現場已經聚集了許多人準備抗爭，陳宅是反南鐵東移自救會會長陳致曉的老家，在抗爭過程中始終強硬的陳致曉，今天提到90歲的母親不願意離開現場，難過的哽咽紅了眼框。

至於昨天媒體報導，陳致曉一家人連夜將物品搬走，疑似準備放棄抗爭，影響到抗爭士氣。陳致曉今天反擊，表示這棟房子一家人住了46年，充滿了回憶，其中許多的東西都是很珍貴的，像是去世的大姐留下的物品，擔心在抗爭拆除過程當中受損，所以才打包運送到友人處暫寄，「人要離開才算搬走吧，我們是不會離開的」

台南鐵路地下化原本剩下最後5戶不願意搬移的拆遷戶，鐵道局打算在21日及23日分批拆除，但是目前除了陳家，另外4戶都已經簽下自動拆遷的同意書，只剩下陳致曉最後一戶。

雖然明天上午6時才要開拆，但今天中午抗議的人已經陸續聚集在現場，有近百人，曾參與大埔土地抗爭的政大地政系教授徐世榮也到場聲援，而警方則在現場部署人力。

陳致曉的老家就位在青年路火車平交道旁， 90歲的陳媽媽坐在客廳，無奈地望著一切，92歲罹患失智症的陳爸爸，也留在老屋內。

陳致曉哽咽表示，媽媽有心臟疾病，過去曾多次送急救，兒女也都勸媽媽在明天拆除時能先離開現場，擔心老媽媽明天情緒太激動可能會出意外，但是媽媽堅持不肯，要跟這棟充滿一家人甜蜜回憶的老屋共存亡。

陳致曉表示，針對明天拆除行動，事前已經想好了許多方法、也準備了很多工具，基本上是希望用和平理性的方式來解決，但是也做好準備面對違反妨礙公務罪責。

他表示，政府如果要強拆人民的房子，人民難以抵抗，未來如果房子被拆除，剩下沒有被拆的前院，他將會設立石碑，記錄下這個悲傷的故事，也要告訴台南市民，鐵路地下化是建築在這麼多居民的悲劇上。

台南鐵路地下化剩最後一戶，90歲的陳媽媽堅持不搬離。記者修瑞瑩／攝影
台南鐵路地下化剩最後一戶，90歲的陳媽媽堅持不搬離。記者修瑞瑩／攝影

陳致曉 鐵路地下化

延伸閱讀

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

南鐵23日將拆陳致曉的家 他連夜搬家：明晚再集結對抗

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

相關新聞

影／反南鐵東移第三波拆遷 鐵道局及警方提前布署戒備

南鐵東移第三波強制拆遷作業預定明天登場，反南鐵東移自救會長陳致曉號召擋拆50、60位同志中午12時提前在陳宅入場會合，在...

影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

台南鐵路地下化最後一棟將拆除的陳家舊宅，將在明天上午動工，今天中午現場已經聚集了許多人準備抗爭，陳宅是反南鐵東移自救會會...

農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業...

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會...

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七...

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒...

台南推出 第一條掃QR Code就能搭的公車線

台南市交通局今天在麻佳高鐵快線推出QR Code電子支付，即日起民眾乘坐「橘9線（佳里—學甲—嘉義高鐵）」及「橘9-1線...

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」，8月15、16日將在將軍漁港登場，邀請歌手周興哲、徐佳瑩等人演唱，歡迎全國民眾來台南...

尿布預算缺2千萬 創世籲捐三倍券

創世基金會今年受疫情影響，全台17間安養院尿布預算尚缺2千萬，其中嘉義分院最慘時期，一度只剩2箱尿布，只能撐一天，有民眾...

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

鐵道局中部工程處原訂昨早6時強拆南鐵北區拆遷戶黃春香的2戶房屋，經8小時對峙，黃考量99歲的母親臥病，「時間越到最後壓力...

南鐵進度落後 通車得等4年後

南鐵地下化工程受到用地影響，總計畫進度落後12％，原預計2022年通車，現在展延到2024年11月通車；現有軌道拆除、鋪...

「守護嘉憶人」 晶片申請率僅3成

嘉義市府衛生局去年9月研發智慧晶片，並放入平安符、十字架等形式讓失智長者戴，家屬利用「守護嘉憶人」APP定位就可掌握動態...

熱門新聞

蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。