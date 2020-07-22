影／南鐵地下化最後一戶 90歲老媽媽要與房子共存亡

台南鐵路地下化最後一棟將拆除的陳家舊宅，將在明天上午動工，今天中午現場已經聚集了許多人準備抗爭，陳宅是反南鐵東移自救會會長陳致曉的老家，在抗爭過程中始終強硬的陳致曉，今天提到90歲的母親不願意離開現場，難過的哽咽紅了眼框。

至於昨天媒體報導，陳致曉一家人連夜將物品搬走，疑似準備放棄抗爭，影響到抗爭士氣。陳致曉今天反擊，表示這棟房子一家人住了46年，充滿了回憶，其中許多的東西都是很珍貴的，像是去世的大姐留下的物品，擔心在抗爭拆除過程當中受損，所以才打包運送到友人處暫寄，「人要離開才算搬走吧，我們是不會離開的」

台南鐵路地下化原本剩下最後5戶不願意搬移的拆遷戶，鐵道局打算在21日及23日分批拆除，但是目前除了陳家，另外4戶都已經簽下自動拆遷的同意書，只剩下陳致曉最後一戶。

雖然明天上午6時才要開拆，但今天中午抗議的人已經陸續聚集在現場，有近百人，曾參與大埔土地抗爭的政大地政系教授徐世榮也到場聲援，而警方則在現場部署人力。

陳致曉的老家就位在青年路火車平交道旁， 90歲的陳媽媽坐在客廳，無奈地望著一切，92歲罹患失智症的陳爸爸，也留在老屋內。

陳致曉哽咽表示，媽媽有心臟疾病，過去曾多次送急救，兒女也都勸媽媽在明天拆除時能先離開現場，擔心老媽媽明天情緒太激動可能會出意外，但是媽媽堅持不肯，要跟這棟充滿一家人甜蜜回憶的老屋共存亡。

陳致曉表示，針對明天拆除行動，事前已經想好了許多方法、也準備了很多工具，基本上是希望用和平理性的方式來解決，但是也做好準備面對違反妨礙公務罪責。