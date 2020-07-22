台南永康永安路管線施工 警籲尖峰時段改道
台南市永康區永安路即日起辦理再生水管線施工，由於該路是往來永康、安南區要道，平日交通量大，永康警分局籲請用路人尖峰時段改道通行。
這項工程預定施工至8月19日止，施工時段由上午9點至16點施作，施工期間將佔用一半路寬施工，易造成交通壅塞，永康警分局已規劃勤務於交通管制期間，針對永康交流道及永安沿線加強交通疏導與路況監控。
永康分局呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人。警方也將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播。
警方提醒欲進出永康區與安南區車輛建議改道：
（一）永康區中正北路←→新市區新港社大道←→大洲產業道路←→南 135 線←→安南區長和路1段222巷。
（二）安南區郡安路3段←→安南區安和路1段←→永康區小北路←→永康區中華路。
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