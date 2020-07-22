跳舞不碰毒 嘉縣辦暑期反毒熱舞營暨熱舞賽
教育部嘉義縣學生校外生活輔導會結合嘉義縣東石高中，共同舉辦第五屆「暑期Image Killer反毒熱舞營暨熱舞競賽」，今天上午舉行開幕典禮，活動分成熱舞營及熱舞競賽，將透過3天2夜的反毒教育及熱舞訓練，帶領嘉義縣各國高中學生以健康活力的舞蹈，遠離毒品誘惑，共同宣導反毒。
暑假假期長，容易成為青年學子接觸毒品的高峰，造成治安隱憂，教育部嘉義縣學生校外生活輔導會督導葉聰謨表示，「暑期Image Killer反毒熱舞營」已辦理5個年頭，一開始由東石高中畢業生趙嘉宏發起，希望帶給學弟妹能接觸熱舞，遠離毒品的熱舞營隊，藉由健康熱舞讓學生成為反毒宣導大使。
「暑期Image Killer反毒熱舞營暨熱舞競賽」除了營隊，邀請嘉義縣各大專及高中職校參與熱舞競賽，各隊伍將以自編舞蹈方式，呈現「防制學生藥物濫用」相關內容，建立健康友善形象，內容可配合創意口號或標語，口號設計以簡明扼要、發人深省、朗朗上口為原則融入反毒意涵。
縣長翁章梁到場分享大學時期曾加入土風舞社短暫學舞經驗，他表示，防疫與反毒為今年重大工作，防疫期間毒品仍持續危害社會，感謝教育部嘉義縣學生校外生活輔導會長期推廣反毒工作，並以健康、熱舞、運動，讓嘉義縣偏鄉學子有更多熱舞活動可參與。
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