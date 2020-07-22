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農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
西螺鎮農會產銷中心販賣多種農特產品，當地特產白米、醬油超熱賣，許多民眾專程攜家帶眷來採買。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮農會產銷中心販賣多種農特產品，當地特產白米、醬油超熱賣，許多民眾專程攜家帶眷來採買。記者陳苡葳／攝影

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業績強強滾，許多民眾持券採買越光米、香米、醬油、牛奶及各類伴手禮等在地農特產品送禮或自用，其中西螺鎮農會產銷中心三天的銷售額就衝破10萬元。

農遊券分兩梯次抽籤，共抽出500萬名得主，每人有250元額度可以使用，但因為鼓勵民眾跨區域消費，民眾需在居住地以外使用該券。「我們特地來採買西螺米和醬油，可以折抵250元很划算！」專程到西螺遊玩的民眾，順道到農會採買生活用品。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，為了照顧當地農民，農會開放民眾持農遊券購買產銷中心商品，當地特產白米、醬油等超級熱賣，業績比平常好三倍，總銷售額達10萬元以上，農會規畫假日將增派人力服務消費者。

西螺農會表示，這幾天使用農遊券的民眾中不乏有年輕人，也有許多長輩前來詢問怎麼用、怎麼買，若不會使用數位農遊券，農會人員會現場指導如何使用；而持振興三倍券也可在農會消費，選購限定商品滿1000元送1.5公斤真空包白米，購買農業資材也有好康優惠。

西螺鎮農會可收農遊券，這幾天業績翻倍成長，總幹事廖錦富（左3）親自服務消費民眾。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮農會可收農遊券，這幾天業績翻倍成長，總幹事廖錦富（左3）親自服務消費民眾。記者陳苡葳／攝影

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