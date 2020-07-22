農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業績強強滾，許多民眾持券採買越光米、香米、醬油、牛奶及各類伴手禮等在地農特產品送禮或自用，其中西螺鎮農會產銷中心三天的銷售額就衝破10萬元。

農遊券分兩梯次抽籤，共抽出500萬名得主，每人有250元額度可以使用，但因為鼓勵民眾跨區域消費，民眾需在居住地以外使用該券。「我們特地來採買西螺米和醬油，可以折抵250元很划算！」專程到西螺遊玩的民眾，順道到農會採買生活用品。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，為了照顧當地農民，農會開放民眾持農遊券購買產銷中心商品，當地特產白米、醬油等超級熱賣，業績比平常好三倍，總銷售額達10萬元以上，農會規畫假日將增派人力服務消費者。