快訊

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中客家故事館以「客家天地人傳說故事」為展示主軸，將朴仔籬社、軍工匠首、東勢巧聖仙師廟公館等對東勢發展史的影響，及台中客家族群源流等納入展示、呈現人文風貌。記者余采瀅／攝影
台中客家故事館以「客家天地人傳說故事」為展示主軸，將朴仔籬社、軍工匠首、東勢巧聖仙師廟公館等對東勢發展史的影響，及台中客家族群源流等納入展示、呈現人文風貌。記者余采瀅／攝影

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會補助，加上自籌款共投入800萬元，打造「台中客家故事館」，今日揭牌，將作為大埔客家教育資源平台，以動畫、光雕、擴增實境等數位科技，帶領民眾體驗客家深層文化。

中市府教育局、台中市文化資產處、及東勢國小提出「台中市歷史建築原東勢公學校宿舍修復工程案」，於2018年12月完成，為配合整體使用考量，市府向中央客委會爭取補助改善內部設施，成立「台中客家故事館」，由中央補助624萬元，市府自籌經費176萬元，總經費800萬元，今年4月完工，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地。

台中市副市長陳子敬表示，台中山城是全市最多客家人的聚落，也是客家大埔語系人口最多的地方，客家文化傳承需要中央和地方政府共同努力，配合東勢客家文化園7月5日重新開園，市府提升各項軟、硬體建設，將客家文化發揚光大，同時發展地方觀光。

客委會主委江俊龍說，故事館以「客家天地人傳說故事」為展示主軸，將朴仔籬社、軍工匠首、東勢巧聖仙師廟公館等對東勢發展史的影響，及台中客家族群源流等納入展示、呈現人文風貌，盼在地學校充分地利用園區資源，也邀請全國遊客到台中，體驗山城客家文化之美。

客委會表示，台中客家故事館座落於東勢第五橫街12、14 號，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，更是當地鄉親充滿生活情感與記憶的處所，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技與民眾互動交流，透過客家傳統信仰、先民開墾歷程故事，推動客家文化永續發展。

台中客家故事館今日揭牌，將作為大埔客家教育資源平台。記者余采瀅／攝影
台中客家故事館今日揭牌，將作為大埔客家教育資源平台。記者余采瀅／攝影
台中客家故事館今日揭牌，將作為大埔客家教育資源平台。記者余采瀅／攝影
台中客家故事館今日揭牌，將作為大埔客家教育資源平台。記者余采瀅／攝影

客家文化 客委會 台中市

延伸閱讀

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

藍綠白3陣營 端政策搶客家票

東勢實驗教育案廢止委託 地方嗆抗爭到底

陳其邁義民廟談客家政見 林光華、楊長鎮來助勢

相關新聞

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七...

農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業...

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會...

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒...

台南推出 第一條掃QR Code就能搭的公車線

台南市交通局今天在麻佳高鐵快線推出QR Code電子支付，即日起民眾乘坐「橘9線（佳里—學甲—嘉義高鐵）」及「橘9-1線...

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」，8月15、16日將在將軍漁港登場，邀請歌手周興哲、徐佳瑩等人演唱，歡迎全國民眾來台南...

尿布預算缺2千萬 創世籲捐三倍券

創世基金會今年受疫情影響，全台17間安養院尿布預算尚缺2千萬，其中嘉義分院最慘時期，一度只剩2箱尿布，只能撐一天，有民眾...

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

鐵道局中部工程處原訂昨早6時強拆南鐵北區拆遷戶黃春香的2戶房屋，經8小時對峙，黃考量99歲的母親臥病，「時間越到最後壓力...

南鐵進度落後 通車得等4年後

南鐵地下化工程受到用地影響，總計畫進度落後12％，原預計2022年通車，現在展延到2024年11月通車；現有軌道拆除、鋪...

「守護嘉憶人」 晶片申請率僅3成

嘉義市府衛生局去年9月研發智慧晶片，並放入平安符、十字架等形式讓失智長者戴，家屬利用「守護嘉憶人」APP定位就可掌握動態...

PM2.5 近5年同期最低 嘉縣空品雲嘉南第一

嘉義縣府環境保護局近幾年針對稻草露天燃燒、即時空氣品質加強管制、監測，讓今年上半年空氣品質AQI良好日數比率提高至36....

台南市東寧地下道明天起施工 警方請民眾提前改道

台南市東區東寧地下道頂版損壞，明天起至9月5日展開搶修工程，地下道全線車道管制，屆時禁止人員及車輛通行，市警一分局今天請...

熱門新聞

蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

逾2.7萬人連署罷免黃捷 罷捷團體：最慢28日提案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。