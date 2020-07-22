快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺
臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七股七寶宴》等精采活動，每年吸引許多觀光客來七股吃最道地的海味。
市長黃偉哲表示，夏季的臺南濱海是最熱鬧的，包含6月25日重新開幕的馬沙溝濱海遊憩區、7月11日開展的一見雙雕藝術季，以及8月1日要啟動的七股海鮮節，緊接著還有年輕人最愛的將軍吼夏日音樂節，要輪番嗨翻濱海。
觀光赤嘴園摸蛤體驗活動今年邁入第14年，今年規畫8月1日及16日兩場次觀光赤嘴園挖文蛤活動，擴大下水場域範圍。其中16日參加完七股六孔碼頭觀光赤嘴園活動後，可以順道到將軍漁港參加夏日音樂節活動。
七股區長徐屏屏表示，延續「揪團遊七GO」近幾年辦理獲得的好口碑，今年規劃四大路線主題遊程，7月10日開放線上報名後，目前已全數額滿，遊程熱賣也可見七股特色旅遊無限魅力。
此外，為行銷在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，與總舖師合作推出「七股七寶宴」，將在9月5日用產地直送最鮮美食材給大家滿桌的海鮮盛宴，因為每年都秒殺，將在8月6日(星期四)上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌)，活動限量50桌，每桌只要5000元，老饕們趕緊把握！
觀光旅遊局局長郭貞慧表示，最受歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動8月1日(星期六)將在六孔碼頭盛大開幕！活動DM網羅觀光、民宿、餐廳及娛樂漁筏業者旅遊資訊，讓你輕鬆遨遊大七股！
郭貞慧指出，暑假期間臺南水域遊憩活動有一見雙雕藝術季、安平虎鯨Orca Go！臺南七股海鮮節及年輕族群最為期待的將軍吼臺南夏日音樂節將在8月15日及16日接力上場，今年擴大從1天變2天，超強卡斯已引起網友爭相走告，歡迎民眾可以配合市府推出的6-8月住臺南抽大獎，7月15日起強打的「五子登科」臺南三倍券加碼千萬豪禮抽獎活動，再搭配交通部觀光局7-10月國旅安心遊補助，以及各業者推出的振興券好康配套，怎麼玩都划算！活動內容請至「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/或「2020台南七股海鮮節」活動網站http://seafood.mw.com.tw/查詢。
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