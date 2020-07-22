快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七股七寶宴》等精采活動，每年吸引許多觀光客來七股吃最道地的海味。

市長黃偉哲表示，夏季的臺南濱海是最熱鬧的，包含6月25日重新開幕的馬沙溝濱海遊憩區、7月11日開展的一見雙雕藝術季，以及8月1日要啟動的七股海鮮節，緊接著還有年輕人最愛的將軍吼夏日音樂節，要輪番嗨翻濱海。

觀光赤嘴園摸蛤體驗活動今年邁入第14年，今年規畫8月1日及16日兩場次觀光赤嘴園挖文蛤活動，擴大下水場域範圍。其中16日參加完七股六孔碼頭觀光赤嘴園活動後，可以順道到將軍漁港參加夏日音樂節活動。

七股區長徐屏屏表示，延續「揪團遊七GO」近幾年辦理獲得的好口碑，今年規劃四大路線主題遊程，7月10日開放線上報名後，目前已全數額滿，遊程熱賣也可見七股特色旅遊無限魅力。

此外，為行銷在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，與總舖師合作推出「七股七寶宴」，將在9月5日用產地直送最鮮美食材給大家滿桌的海鮮盛宴，因為每年都秒殺，將在8月6日(星期四)上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌)，活動限量50桌，每桌只要5000元，老饕們趕緊把握！

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，最受歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動8月1日(星期六)將在六孔碼頭盛大開幕！活動DM網羅觀光、民宿、餐廳及娛樂漁筏業者旅遊資訊，讓你輕鬆遨遊大七股！