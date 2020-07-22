快訊

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七股七寶宴》等精采活動，每年吸引許多觀光客來七股吃最道地的海味。

市長黃偉哲表示，夏季的臺南濱海是最熱鬧的，包含6月25日重新開幕的馬沙溝濱海遊憩區、7月11日開展的一見雙雕藝術季，以及8月1日要啟動的七股海鮮節，緊接著還有年輕人最愛的將軍吼夏日音樂節，要輪番嗨翻濱海。

觀光赤嘴園摸蛤體驗活動今年邁入第14年，今年規畫8月1日及16日兩場次觀光赤嘴園挖文蛤活動，擴大下水場域範圍。其中16日參加完七股六孔碼頭觀光赤嘴園活動後，可以順道到將軍漁港參加夏日音樂節活動。

七股區長徐屏屏表示，延續「揪團遊七GO」近幾年辦理獲得的好口碑，今年規劃四大路線主題遊程，7月10日開放線上報名後，目前已全數額滿，遊程熱賣也可見七股特色旅遊無限魅力。

此外，為行銷在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，與總舖師合作推出「七股七寶宴」，將在9月5日用產地直送最鮮美食材給大家滿桌的海鮮盛宴，因為每年都秒殺，將在8月6日(星期四)上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌)，活動限量50桌，每桌只要5000元，老饕們趕緊把握！

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，最受歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動8月1日(星期六)將在六孔碼頭盛大開幕！活動DM網羅觀光、民宿、餐廳及娛樂漁筏業者旅遊資訊，讓你輕鬆遨遊大七股！

郭貞慧指出，暑假期間臺南水域遊憩活動有一見雙雕藝術季、安平虎鯨Orca Go！臺南七股海鮮節及年輕族群最為期待的將軍吼臺南夏日音樂節將在8月15日及16日接力上場，今年擴大從1天變2天，超強卡斯已引起網友爭相走告，歡迎民眾可以配合市府推出的6-8月住臺南抽大獎，7月15日起強打的「五子登科」臺南三倍券加碼千萬豪禮抽獎活動，再搭配交通部觀光局7-10月國旅安心遊補助，以及各業者推出的振興券好康配套，怎麼玩都划算！活動內容請至「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/或「2020台南七股海鮮節」活動網站http://seafood.mw.com.tw/查詢。

台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影
台南七股七寶宴令人看了食欲大振。記者吳淑玲／攝影

臺南 海鮮 碼頭

延伸閱讀

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

台南準備好了！「蟋帥君」北上行銷小鎮之旅「抽房子」

吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

住1晚送1張 台南好康券暑假優惠多

相關新聞

快搶！台南七股海鮮節「七寶宴」菜色亮相 又將秒殺

臺南七股海鮮節因新冠肺炎延後在於8月1日至9月5日期間舉辦，今年活動推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七...

農遊券業績強強滾 西螺農會3天銷售額破10萬

農委會發放的「農遊券」已經可以開始使用，民眾持券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者即可消費抵用，雲林多家農會的產銷中心最近業...

近百年東勢公學校宿舍 改造為台中客家故事館今揭牌

台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，建於1921年，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，台中市客委會爭取中央客委會...

台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒...

台南推出 第一條掃QR Code就能搭的公車線

台南市交通局今天在麻佳高鐵快線推出QR Code電子支付，即日起民眾乘坐「橘9線（佳里—學甲—嘉義高鐵）」及「橘9-1線...

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」，8月15、16日將在將軍漁港登場，邀請歌手周興哲、徐佳瑩等人演唱，歡迎全國民眾來台南...

尿布預算缺2千萬 創世籲捐三倍券

創世基金會今年受疫情影響，全台17間安養院尿布預算尚缺2千萬，其中嘉義分院最慘時期，一度只剩2箱尿布，只能撐一天，有民眾...

南鐵地下化 拒拆戶僅剩一戶

鐵道局中部工程處原訂昨早6時強拆南鐵北區拆遷戶黃春香的2戶房屋，經8小時對峙，黃考量99歲的母親臥病，「時間越到最後壓力...

南鐵進度落後 通車得等4年後

南鐵地下化工程受到用地影響，總計畫進度落後12％，原預計2022年通車，現在展延到2024年11月通車；現有軌道拆除、鋪...

「守護嘉憶人」 晶片申請率僅3成

嘉義市府衛生局去年9月研發智慧晶片，並放入平安符、十字架等形式讓失智長者戴，家屬利用「守護嘉憶人」APP定位就可掌握動態...

PM2.5 近5年同期最低 嘉縣空品雲嘉南第一

嘉義縣府環境保護局近幾年針對稻草露天燃燒、即時空氣品質加強管制、監測，讓今年上半年空氣品質AQI良好日數比率提高至36....

台南市東寧地下道明天起施工 警方請民眾提前改道

台南市東區東寧地下道頂版損壞，明天起至9月5日展開搶修工程，地下道全線車道管制，屆時禁止人員及車輛通行，市警一分局今天請...

熱門新聞

蘆洲南北側農業區都計通過 規畫醫院、市場進駐

中和30年違建倒塌 住戶因這原因僥倖躲6萬元罰金

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

金門「1+1振興券」好好用 家樂福3天業績破600萬

影／桃園首例本土登革熱感染源不明 鄭文燦：全市大消毒

逾2.7萬人連署罷免黃捷 罷捷團體：最慢28日提案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。