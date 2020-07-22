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台南居家檢疫有700人 黃偉哲：趴趴走重罰並公布姓名

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲對違反居家檢疫者說出重話。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲對違反居家檢疫者說出重話。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天表示，目前台灣新冠肺炎疫情雖然較為舒緩，但台南市還有700多人居家檢疫，他強調，世界各國的疫情還在延燒，呼籲民眾千萬不可掉以輕心，仍應提高警覺，尤其自國外回來的入境者，應確實配合居家檢疫相關規定，市府將嚴加查察居家檢疫對象「趴趴走」，除重罰10萬元以上，也不排除在特殊防疫相關法令許可範圍下公布姓名。

黃偉哲說，絶不容許居家檢疫成為防疫破口，會嚴格查察，用電子科技監控，對於不尊重他人健康的人，如何期待别人尊重他們，呼籲他們尊守規定完成14天或7天檢疫期，否則台灣也不歡迎他們。

黃偉哲表示，最近有發現居家檢疫的人在外面趴趴走，但都是警方查獲或鄰居檢舉，查察方式要改進，針對這樣的行為，要嚴打、嚴罰，不管個案是坐防疫計程車、入住防疫旅館，或是居家檢疫，務必請相關單位嚴密監控，各單位協調規畫查察人力，加強居家檢疫者的查察力道。

市府指出，為避免外僑或移工成為防疫破口，台南市警察局除配合區公所、衛生局執行相關協助作為，積極防範嚴重特殊傳染性肺炎外，同時要求各外籍移工仲介、雇主與管理幹部等落實加強管理與宣導各項防疫作為。

其中，針對居家檢疫的外籍個案，各分局外事員警於每日非固定時間進行關懷作業，並要求個案使用通訊軟體視訊對話、拍照或是撥打住家及防疫旅館市內電話以確認現在所處位置，避免居家檢疫對象擅離檢疫處所；對於違規個案，無法以中、英文溝通者，亦會請通譯或仲介協助製作違規訪視表，讓當事人明確理解違規事實及法令。

至於本國人及中港澳籍人士居家檢疫部份，民政局為防止居家檢疫民眾手機放置家中後擅離住所，民政人員採非固定時間進行關懷作業，各區依個案數抽查一定比例不定時打市內電話予以確認。

民政人員收到告警簡訊或民眾舉報個案有違規情事時，第一時間會橫向聯繫警政單位，並會同轄區員警前往訪視。經查個案若確實違規，會以最快的速度將把訪視調查表等相關資料寄送衛生局窗口進行裁罰，如違規個案有抗拒或重大情事即送集中檢疫，以防堵疫情破口。

居家檢疫 衛生局 疫情

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